Gazprom odchází z Německa, tamní divize má pobočku i v Česku. Plyn dál proudí do Evropy

Rusko je s evropskými státy ve sporu kvůli platbám za plyn a od pátku požaduje převody v rublech, což evropské státy odmítají a trvají na platbách v eurech, případně dolarech, jak určují stávající smlouvy.

Dodávky ruského plynu do Evropy zatím pokračují bez přerušení. Průtoky dvěma ze tří hlavních plynovodů přivádějících ruský plyn do Evropy - Nord Streamem 1 přes Baltské moře a plynovodem přes Ukrajinu na Slovensko, zůstaly stabilní. Průtoky další hlavní trasou, plynovodem Jamal přes Bělorusko, změnily směr a přivádějí plyn z Německa do Polska. To však není neobvyklé a nemusí to nutně znamenat novou politiku, upozornila agentura Reuters. Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek podepsal dekret, podle kterého od dnešního dne odběratelé z takzvaných „nikoliv přátelských zemí“ musí za ruský plyn platit v rublech, jinak jim hrozí zastavení dodávek.