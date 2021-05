Projekt obří továrny na spadnutí. ČEZ se nejspíš spojí se Škodou Auto, stát jim pomůže

Praha Před týdnem pustila Škoda Auto do prodeje své první elektrické SUV, model Enyaq. Vedení české automobilky si velmi dobře uvědomuje, že pro další výrobu vozů nabíjených ze zásuvky je velmi důležité, aby v zemi vznikla továrna na baterie, které se ve světě byznysu neřekne jinak než gigafactory. Celkem jich chce koncern Volkswagen – mateřská firma Škody – vybudovat v Evropě šest, do roku 2030. Podle informací Lidovky.cz je jednání o umístění projektu v Česku na velmi dobré cestě.

A nejpravděpodobnějšími spojenci by měly být právě mladoboleslavská automobilka, energetický obr ČEZ a český stát, který projekt za zhruba 50 miliard povzbudí investičními pobídkami.

„Diskutujeme s automobilkami, nejdál jsme se Škodou Auto,“ potvrdil Lidovky.cz generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Jeho společnost v současné době připravuje na krušnohorském Cínovci těžbu lithia, klíčové suroviny pro výrobu baterií do elektromobilů. Začít by mohla už za tři roky. A nabídnout může i lokalitu: areál někdejší uhelné elektrárny v Prunéřově. Celé snažení se bezpochyby vyplatí. I kvůli zpřísňujícím se normám na vypouštění zplodin se výrobci aut čím dál více zaměřují na vývoj, výrobu i propagaci elektrických vozů. A manažeři Škody Auto vědí, že je výhodné mít bateriovou továrnu „za rohem“ – firma má v Česku tři výrobní závody, v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí.



O byznysově zajímavý model ale stojí i jinde v Evropě. „Je to příležitost, a zároveň boj s časem. Když zaspíme, vzniknou továrny na baterie jinde než v Česku. Všechna rozhodnutí zásadního typu musí padnout letos,“ připomněl Daniel Beneš. Průběžný výsledek jednání mezi ČEZ, Škodou a státem by měl být zveřejněn v červnu. „Zatím to po dohodě s aktéry nemůžu komentovat, je to významná investice. Ale je to na dobré cestě,“ řekl serveru Lidovky.cz vicepremiér pro ekonomiku Karel Havlíček (za ANO). Co může investorům nabídnout stát? „Pracujeme na tom. Je to komplexní a docela náročný balík přímých a nepřímých pobídek. Jak z rozpočtu, tak z EU,“ dodal.