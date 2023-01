Nádraží či zdravotní středisko? Co všechno stát slibuje obcím u Líní, když kývnou na stavbu gigafactory

Padají i nové návrhy na zásadní vylepšení infrastruktury celé oblasti. Jedním z nich je podle informací serveru Lidovky.cz možnost postavit nádraží hned v sousedství továrny – ve vesničce Nová Ves s asi 280 obyvateli.

Železnice v místě bývalé vlečky by tak sloužila nejen pro dopravu součástek a pak hotových bateriových článků, ale i osobní dopravě. Podobně by tak mohlo sloužit i zdravotnické středisko, které by vzniklo v areálu továrny, ale sloužilo by kromě zaměstnanců také místním lidem.

„Nápad na stavbu nádraží v naší obci s necelými 300 lidmi ve mně vyvolává úsměv. Zdravotnické středisko by ale dávalo smysl,“ řekl serveru Lidovky.cz starosta Nové Vsi Miroslav Sedlák.