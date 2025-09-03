Google musí sdílet data o vyhledávání s konkurencí, rozhodl soud v USA

Soud společnosti také zakázal uzavírat dohody s výrobci mobilních a dalších zařízení, které znemožňují předinstalování konkurenčních produktů na těchto zařízeních. Google nicméně nemusí prodat prohlížeč Chrome a operační systém Android, jak žádalo americké ministerstvo spravedlnosti, rozhodl soud.
V srpnu 2024 soudce Amit Mehta rozhodl, že společnost Google si v rozporu se zákonem udržuje monopol na poli internetového vyhledávání, čímž potlačuje konkurenci a brání inovacím. V úterý však soudce Mehta nezakázal dohody, kterými si Google zajišťuje výchozí pozice pro svůj vyhledávač na mobilních a dalších zařízeních, s odůvodněním, že jejich zákaz by způsobil více škody než užitku, píše agentura AP.
Tyto dohody zahrnují platby ve výši více než 26 miliard dolarů (přibližně 550 miliard korun) ročně, a to společnostem jako Apple či Mozilla. Povolení těchto dohod ale soudce vyvážil rozhodnutím o povinnosti sdílení dat týkajících se internetového vyhledávání s konkurenty.
Google již dříve uvedl, že se plánuje odvolat, píše agentura Reuters s tím, že může trvat roky, než bude společnost povinna konat v souladu s rozhodnutím soudu.
Americké antimonopolní orgány zahájily soudní tažení proti údajným monopolům velkých technologických firem již za první administrativy prezidenta Donalda Trumpa, přičemž v nich pokračovaly i za vlády jeho nástupce Joea Bidena. Po úterním rozhodnutí soudu ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že zvažuje další kroky, píše Reuters.