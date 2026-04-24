Google investuje 40 miliard dolarů do firmy Anthropic. Chtějí spolupracovat na AI

Společnost Anthropic uvedla, že Google se zavázal, že do ní v první fázi investuje deset miliard dolarů. Dalších 30 miliard dolarů bude následovat, pokud její výsledky dosáhnou stanovených cílů.
Podobnou dohodu tento týden ohlásila společnost Anthropic s internetovým obchodem Amazon. Ten v první fázi do firmy Anthropic investuje pět miliard dolarů a v případě splnění stanovených cílů dalších 20 miliard dolarů.
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Vlajkovým produktem společnosti Anthropic je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.
Google, který je součástí technologického konglomerátu Alphabet, provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě a je světovou jedničkou v internetové reklamě. Stojí rovněž za operačním systémem Android, který používají téměř všichni výrobci chytrých telefonů.
Pokud by Anthropic utržil každý měsíc stejnou částku jako tento měsíc, činily by letos roční tržby 30 miliard dolarů. Za loňský rok to bylo devět miliard dolarů, napsala agentura Reuters.
Google společnost Anthropic podporuje již léta. Dodává jí specializované čipy pro umělou inteligenci. Podle agentury DPA jsou investice Googlu a Amazonu dalším příkladem tzv. cyklických obchodů v odvětví AI, kdy se investice alespoň částečně vrací zpět investorovi jako protihodnota za čipy nebo výpočetní výkon.
Společnost Anthropic se v posledních měsících opakovaně dostávala na titulní stránky novin. Navzdory masivnímu tlaku trvala na tom, že její modely umělé inteligence nemohou být ve Spojených státech použity v autonomních zbraňových systémech ani pro hromadný dohled, čímž riskovala konflikt s americkou vládou.
Ministerstvo obrany následně prohlásilo Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec, což může výrazně omezit využívání softwaru této společnosti ve státních úřadech. Firma se proti tomu soudně brání.