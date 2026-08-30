Google Maps se podřídily Trumpovi. V USA už Americké jezero nahradilo Ontarijské

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  20:38aktualizováno  20:38
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Americký prezident Donald Trump podepsal v Oválné pracovně Bílého domu výkonné...

Americký prezident Donald Trump podepsal v Oválné pracovně Bílého domu výkonné nařízení, kterým přejmenoval jezero Ontario na jezero Amerika. (27. srpna 2026) U.S. President Donald Trump sits next to a map with "Lake America" written on it as he attends an event to sign an executive order at the Oval Office of the White House in Washington, D.C., U.S., August 27, 2026. REUTERS/Evan Vucci TPX IMAGES OF THE DAY | foto: Evan VucciReuters

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Internetová služba Google Maps se podvolila výnosu amerického prezidenta Donalda Trumpa z tohoto týdne a pro své uživatele ve Spojených státech už změnila název Ontarijského jezera (Lake Ontario) na Americké (Lake America).

Trump výnos nařizující přejmenování podepsal ve čtvrtek. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Nový název je závazný pro americké úřady. „Teď je to oficiální, s okamžitou platností,“ prohlásil ve čtvrtek Trump. Podepsaný exekutivní příkaz však uvádí, že změny budou platné do 30 dnů.

Celosvětově rozšířená aplikace Google Maps neotálela a změnu už zanesla do svých internetových map. Společnost Google to podle deníku The New York Times (NYT) oznámila v blogovém příspěvku a dodala, že se řídí praxí používání názvu uvedeného v americkém informačním systému zeměpisných názvů.

„Lidé používající Maps v USA uvidí Lake America, ti v Kanadě budou i nadále vidět Lake Ontario a ti mimo USA a Kanadu uvidí oba názvy,“ uvádí Google. Stejně tak Evropanům se Ontarijské jezero zobrazuje v dlouhodobě zavedeném názvu.

Trumpovo rozhodnutí přejmenovat jezero se setkalo s posměchem a pokrčením ramen v Kanadě i po celých Spojených státech a vyvolalo sérii memů a vtipů na sociálních sítích. Samotný Trump sdílel umělou inteligencí vytvořená videa na podporu změny.

Jméno Ontario pochází z jazyka indiánského kmene Huronů, jehož výraz oniatarí:io znamená „jezero zářících vod“. Provincie Ontario, založená v roce 1867, byla pojmenována podle jezera.

Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu. Technologický gigant Google však změnu i v tomto případě respektoval.

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