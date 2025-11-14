Evropská komise v září vyměřila Googlu pokutu 2,95 miliardy eur (přes 71 miliard Kč). Tvrdí, že společnost upřednostňuje své vlastní služby v technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence, inzerentů a vydavatelů. Zneužívá tak podle ní svého postavení na trhu.
Komise dala firmě na vyřešení střetu zájmů v oblasti internetové reklamy čas do listopadu. „Náš návrh plně zohledňuje rozhodnutí EK, aniž by došlo k rušivému oddělení aktivit, jež by poškodilo tisíce evropských vydavatelů a inzerentů, kteří používají nástroje Googlu k rozvoji svého podnikání,“ uvedla nyní společnost Google. „Náš plán zahrnuje okamžité produktové změny, jež ukončí specifické praktiky, vůči kterým má komise výhrady,“ dodala.
Evropská komise již dříve naznačila, že jediným řešením střetu zájmů v internetové reklamě by mohlo být odprodání části služeb ze strany Googlu. Zdroje agentury Reuters uvedly, že EK by společnosti Google mohla v pozdější fázi oddělení části aktivit nařídit, pokud by firma pokračovala v praktikách narušujících hospodářskou soutěž.
Google, který je součástí technologického konglomerátu Alphabet a provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě, je světovou jedničkou v internetové reklamě.