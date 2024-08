Google rázně vykročil proti Applu. Představil nové smartphony, dostupné budou hned i na českém trhu

Smartphony Pixel se Google vůči Applu vymezuje dlouhodobě, ale svým způsobem telefony trochu zůstávaly ve stínu pozornosti těch s nakousnutým jablkem ve znaku. A to i proto, že Google své Pixely uváděl tradičně až po premiéře nových iPhonů, kterých tak v době představení nové generace pixelů už bylo všude plno. Zatímco vloni Apple představil své iPhony 12. září, Google uvedl modely Pixel řady 9 až na začátku října.

Letos se ale situace obrací. Google premiéru nových telefonů uspíšil, což ale mimochodem znamená třeba to, že novinky Pixel 9 přicházejí se stávajícím Androidem 14 namísto již představeného, ale stále nevydaného Androidu 15. Apple by měl u nových iPhonů 16 plus mínus dodržet termín představení v polovině září, přesný termín zatím firma neoznámila.

Nová skladba

Termín představení ale není jediný způsob, kterým se Google vůči Applu vymezuje a snaží se pro své smartphony získat větší pozornost než v minulosti. Novými smartphony Google také zaútočí lépe proti konkrétním modelům iPhonů.

Základní Pixel 9 je nástupcem loňského Pixelu 8 a půjde proti iPhonům bez přídomku Pro. A proti těm vybavenějším iPhonům letos nastoupí dvojice modelů namísto jednoho. Pixel 9 Pro tak bude menší, je to vlastně nový model, v těle velikosti Pixelu 9 nabízí výbavu lepšího a většího Pixelu 9 Pro XL.

Zatímco Pixel 9 Pro tak bude konkurentem pro iPhone 16 Pro, Pixel 9 Pro XL zamíří proti iPhonu 16 Pro Max (pokud se tak novinky Applu budou podle očekávání jmenovat). V řadě Pixel 9 pak ještě bude k dispozici jedna novinka, ale ta bude dostupná jen na vybraných trzích: Pixel 9 Pro Fold je smartphone s ohebným displejem a s výbavou někde mezi standardním Pixelem 9 a Pixelem 9 Pro. Ten zase zaútočí na nový Samsung Galaxy Z Fold 6, který se začal prodávat asi před třemi týdny.

Dalším krokem k intenzivnější konkurenci je širší globální dostupnost novinek. Poprvé se tak zbrusu nové špičkové Pixely dostanou rovnou po uvedení i na český trh. Donedávna se tu přitom Pixely vůbec oficiálně neprodávaly, Google je sem oficiálně uvedl až letos v květnu s premiérou levnějšího typu Pixel 8a.

Teď si ale zákazníci mohou nové modely Pixel 9, Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL už objednávat s tím, že typy Pixel 9 a Pixel 9 Pro XL dorazí na pulty obchodů už 22. srpna, provedení Pixel 9 Pro pak až v září.

Ceny jsou konkurenceschopné, nicméně oproti loňským modelům došlo ke zdražení. Pixel 9, který nahrazuje model Pixel 8, vyjde na 22 990 korun, zatímco předchůdce začínal na 20 990 korunách. Model 9 Pro vyjde nejméně na 27 990 korun, to je o 500 korun méně, než stál Pixel 8 Pro při uvedení na český trh. Ovšem jeho nástupcem je spíš nový Pixel 9 Pro XL, který teď vyjde na nejméně 30 490 korun.

Google a jeho partneři (O2, Alza, Datart) ovšem při uvedení připravili různé slevové akce, které umožní telefony získat výhodněji. Taková lákadla mimochodem při startu prodeje nových iPhonů nebývají zvykem.

Fotoaparát a AI

Nové Pixely řady 9 dostanou oproti předchůdcom modernější výbavu a inovovaný design. I ten se teď více přiblížil vzhledu iPhonů: namísto zaoblených boků rámu totiž Google sáhl po řešení s plochým rámem s velmi minimalistickým vzhledem, jako to mají aktuální iPhony. Zůstává ale typický výstupek sestavy fotoaparátu, který se táhne téměř přes celou šířku zad telefonů. Design díky tomu působí symetricky a telefony jsou vcelku snadno rozpoznatelné od konkurence.

Přístroje pohání nový čip Google Tensor G4, který nepatří na poli špičkových mobilních čipů k tomu nejvýkonnějšímu, ale na druhou stranu klade asi ze všech procesorů nejvyšší důraz na práci s AI, tedy umělou inteligencí. Nové telefony mají vestavěnou AI Gemini, která umí fungovat i jako asistent. Většina jejích pokročilých funkcí je ale k dispozici v angličtině a některých dalších světových jazycích, naší mateřštinu AI zatím nepodporuje.

Nové telefony také kladou velký důraz na fotoaparát, i tam se uplatní různé AI funkce. Ale důležitý je i základní hardware: hlavní snímač má vždy 50 megapixelů, širokoúhlý pak 48 megapixelů a automatické ostření se schopností ostřit na krátké vzdálenosti. To má zlepšit schopnost telefonů pořizovat makro snímky. Typy Pro pak mají i teleobjektiv, který nabízí pětinásobné přiblížení a má rozlišení 48 megapixelů.

Vedle nových smartphonů pak Google uvádí na trh i nové hodinky Google Pixel Watch 3 a sluchátka Pixel Buds 2 Pro. Zatímco u sluchátek slibuje především lepší funkčnost potlačování okolního hluku, podporu AI asistenta a lepší komfort nošení, hodinky opět více útočí na konkurenční Apple Watch tím, že jsou nově dostupné ve dvou velikostech. Kromě 41 mm nabídne Google i 45mm verzi.