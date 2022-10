Za hospodářské problémy v Evropě může Putin, řekl Habeck v Praze

Habeck zdůraznil, že současná inflace tažená vysokými cenami energií má vnější příčinu, a to je omezení dodávek plynu z Ruska. Podle německého ministra to je cílený postup, kterým se Moskva snaží oslabit evropský ekonomický model, což by vyústilo v rozpad fungování společnosti. „Všechno je to součást střetu s putinovským Ruskem,“ řekl.

Evropská unie jako celek musí podle Habecka najít odpověď na vysokou inflaci. Připomněl, že se už podařilo najít dohodu ohledně zastropování cen elektřiny. Nyní je třeba reagovat i na ceny plynu, uvedl.

Vyjádřil i přesvědčení, že letošní zimu pomůžou zvládnout plynové zásobníky naplněné na vyšší úroveň než v předchozích letech. Příští jaro a léto už očekává pokles cen plynu.

Habeck také připomněl, že EU nesmí Rusku ustoupit a nesmí ani polevit v podpoře Ukrajiny, kterou Rusko vojensky napadlo. Pokud by se tak stalo, lze podle německého ministra očekávat snahy Ruska o destabilizaci širokého pásu území od Pobaltí po Gruzii.

Německý ministr ocenil, jakou roli hraje při reakci na ruskou agresi na Ukrajině a na následné hospodářské problémy české předsednictví v EU. „Česko je země, která nepatří mezi největší v Evropě, ale přesto je to, co se nyní české vládě podařilo, jedním z pilířů evropské soudržnosti,“ řekl Habeck.

Škodovka se zaměří na elektromobilitu

Nový předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer na konferenci přiblížil transformaci a plány největší české automobilky na příští roky.

Zellmer ve svém projevu hovořil především o přechodu celého koncernu, do nějž Škoda spadá, k elektromobilitě. „Přechod k elektromobilitě je důležitý krok k čistotě planety. Nabízí šance, ale i výzvy. Chceme mít v Evropě více než 70% podíl pouze elektromobilů. Celkově chceme investovat 5,5 miliardy euro do elektromobility,“ uvedl.

Zdůraznil také, že i na Škodovku tvrdě dopadá energetická krize. „Nejtěžší je udržet zásobování, abychom udrželi dlouhodobou zaměstnanost,“ řekl Zellmer s tím, že Škodovka je největším zaměstnavatelem v Česku.

I přes plány s elektromobilitou si automobilka chce zatím zachovat spalovací motory. Tato sekce totiž bude spolufinancovat nákladný přechod na elektromobilitu. „Spalovací motory budeme mít dlouhou dobu, abychom mohli transformací projít. Do roku 2030 pak bude elektromobilita činit většinu našeho obratu. Do roku 2050 chceme být kompletně uhlíkově neutrální,“ doplnil Zellmer.

V plánu je proto také stále větší využívání obnovitelných zdrojů energií. „Ve Škodě jsme v kontaktu s politiky, našimi partnery, hodně šetříme. Hledáme jiné zdroje, šetříme na vytápění. Nutně potřebujeme komunikovat s politiky. Válka ukazuje, jak je potřeba spolupracovat,“ dodává Zellmer.

Nejistota je obrovská

Na velikou nejistotu, která je charakteristická pro současnou dobu upozornil Mark Elser ze společnosti iBanFirst. „Podniky mají zakázky, ale nemají zaměstnance. K tomu před nimi stojí obrovské výzvy. Politický systém v Evropě musí zrychlit, je před námi obrovská krize. Je to těžké, všude kolem je veliká nejistota,“ uvedl s tím, že očekává oslabení eura Euro následujících měsících.

„ECB zvedá sazby velmi pomalu, v ČR to zvládli mnohem lépe a drží korunu stabilní. Je otázka, jak dlouho to půjde. Nejistota je obrovská,“ dodal Elser.

Zellmer dodal trochu optimističtější pohled, když zmínil, že co se týká dodavatelských řetězců, tak podle něj máme to nejhorší za sebou. „Ohledně ekonomiky doufám, že to příští rok nebude horší než teď,“ věří.

Zástupci průmyslu také dodali, že vzhledem k vysoké nejistotě je třeba, aby vláda reagovala rychle. Velmi důležitá je pro ně předvídatelnost a jasná pravidla.