V jejich plátně vyšel Harry Potter. Firma z České Skalice umí i odolné pasy pro Singapur

V portfoliu má česká společnost i další zajímavé produkty. Technicky sofistikovanější jsou plátna a zatírané papíry na cestovní pasy, které musí odpovídat přísným normám. BN International je vyrábí nejen pro Českou republiku, ale i pro dalších 35 zemí – každá z nich má přitom svá specifika. Důležitou roli v sortimentu mají i smirková plátna, která jsou určena pro výrobu smirkových produktů pro průmyslové aplikace.

Advertorial

Do budoucna firma chystá řadu investic. „Nové produkty vyvíjíme neustále, sledujeme trendy a požadavky našich zákazníků. Cílem je být před konkurencí,“ říká v rozhovoru jednatel a majitel Tomáš Velechovský.

Jednatel a majitel společnosti

BN International Tomáš Velechovský

Ve výrobě knihařských pláten patříte mezi světové lídry. Co jejich produkce vlastně obnáší?

Knihařské plátno je textilní výrobek. Jde o tkaninu, která je dále zušlechtěna barvením, impregnací, zátěrem, případně kašírovaná s papírem. Vznikají pak krásné, luxusní edice knih. Bohužel náklady takových knížek samozřejmě nejsou nijak obrovské. Dnes jsou knihy převážně brožované, dříve jich mnoho bylo v plátně. A ty české byly v plátně od nás. Byli jsme snad jediným výrobcem pro východní Evropu.

Kde je možné se s vaším knihařským plátnem setkat? Můžete zmínit nějakou známou knihu?

Jednou z velkých zakázek byl Harry Potter v americkém vydání. Podporujeme také regionální publikace, například propagaci Královéhradeckého kraje. S oblastí Náchodska a Broumovska jsme opakovaně spolupracovali na knihách, které si teď můžete zakoupit v infocentrech. Dále je to beletrie, právnická literatura nebo například jídelní lístky v restauracích.

Vyrábíte i plátno na cestovní pasy. U nich je samozřejmě nutné splňovat přísné normy. O co přesně jde?

Musíme splnit požadavky mezinárodní normy pro security dokumenty, která popisuje, jak má pas vypadat. Navíc každá země má na design pasů jiné požadavky. Někoho víc zajímá barva a kvalita povrchu, kromě jiného to, jestli jde dobře aplikovat zlatící folie. Třeba pro Singapur je důležité, aby se plátno nekroutilo. V zemích s vyšší atmosférickou vlhkostí je nutné, aby design pasu odpovídal místním podmínkám. Pokud jim neodpovídá a necháte ho přes noc v hotelu na nočním stolku, zkroutí se a vznikne z něj rulička. Pasy patří mezi naše nejnáročnější produkty. Počet výrobních kroků u tohoto plátna je kolem 12 až 15. Po každém kroku provádíme testy. Řešíme odstín, světlostálost, otěry, dvojohyby a podobně.

Pro které země plátna na cestovní pasy vyrábíte?

Pro Českou republiku a dalších zhruba 35 zemí. Před deseti lety jsme přitom vyráběli jen asi pro čtyři země. V současné době pokračujeme v intenzivních diskusích s dalšími zákazníky po celém světě – ať už jde o Evropu, Asii, Afriku nebo Ameriku.

To je poměrně velký rozptyl a rychlý růst. Jak se k takovým zakázkám dostáváte?

Pravidelně se účastníme veletrhů zaměřených na security business, kde prezentujeme naše produkty a setkáváme se s potenciálními zákazníky. Stát se novým dodavatelem pro konkrétní zemi není snadné. Musí o vás vědět samotný stát, který definuje design pasu, ale i výrobce pasu. Pokud získáte zakázku a neděláte chyby, máte správnou cenu, nedochází k reklamacím či zpoždění dodávek, je z toho obvykle dlouhodobý byznys.

Mezi vašimi produkty jsou i smirková plátna. K čemu konkrétně se využívají?

Naši zákazníci – velcí průmysloví výrobci, například 3M nebo Bosch – je používají na výrobu finálních smirkových pláten. Vznikají pak brusné pásy, flap disky a podobně. Například flap disk zná každý domácí kutil.

BN International vyrábí smirková plátna, která jsou určena pro výrobu smirkových produktů pro průmyslové aplikace

Vaše firma má více než stoletou tradici. Věnujete se i vývoji nových produktů?

Nové produkty vyvíjíme neustále, u knihařských pláten rozšiřujeme portfolio produktů, sledujeme trendy a požadavky zákazníků. V oblasti cestovních pasů jsme v posledních deseti letech intenzivně vyvíjeli naše produktové portfolio. Neměli jsme takové produkty jako konkurence. Vývoj se daří a nyní můžeme nabídnout produkty, které zákazníky osloví něčím novým a zajímavým. Cílem je být před konkurencí.

V loňském roce jste se osamostatnili od skupiny BN Holandsko a firma je nyní v českých rukách. Co vám tento krok přinesl?

Především možnost být v přímém kontaktu se zákazníky a více investovat.

Chystáte tedy do budoucna nějaké zásadní investice?

Ano, třeba v letošním roce bychom měli zahájit stavbu skladové haly, která nám dlouhodobě chybí. Také máme připravené investice do nových výrobních strojů. Z těch největších mohu zmínit linku na výrobu smirkových a knihařských pláten, jejíž hodnota bude zhruba 80 milionů korun.

V současné době máte 175 zaměstnanců. Jak se vám je daří oslovit?

Jsme obklopeni výrobci z oboru automotive, takže je to v našem regionu poměrně náročné. Zatím se nám ale vždy povedlo počet zaměstnanců, který jsme potřebovali, nabrat. Máme výhodu v tom, že se nám daří vytvářet pracovní prostředí, kde je dobrá atmosféra. Snažíme se s kolegy mluvit o tom, k čemu je jejich práce dobrá, jaký má smysl. Uchazeče chceme oslovit lidským přístupem a samozřejmě výší mzdy. Zároveň aby u nás byl zaměstnanec spokojený, musí mít určitý povahový rys. A to je trpělivost. Také musí být zvyklý přemýšlet o tom, co dělá. Nejsme automatizovaná výroba.

Na výrobu knihařských pláten se společnost BN International (dříve Platex) sídlící v České Skalici na Náchodsku specializuje už více než sedmdesát let.

Zákazníky máte po celém světě. Kam nejvíc vyvážíte?

Silný trh je pro nás Evropa. Co se týče smirkových pláten, je to Evropa plus Amerika. U knihařských pláten i cestovních pasů je to celý svět. Nejsme zaměřeni na jedno konkrétní teritorium.

Velmi důležitým tématem, které může zajímat jak potenciální zákazníky, tak zaměstnance, je v poslední době ekologie. Jak přistupujete k ochraně životního prostředí?

I pro nás je to velké téma. V současnosti přemýšlíme o fotovoltaice. Budeme investovat do snížení emisí, abychom mohli rozšířit své možnosti ve výrobě a zároveň abychom byli vstřícnější k životnímu prostředí. Zhruba před třemi lety jsme zavedli sledování stopy CO2. Také jsme zateplili části budov, vyměnili okna a modernizovali systém vytápění. Investice do úspor energií pro nás bude téma i v budoucnu.