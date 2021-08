Havlíček: Tendr na Dukovany bude vypsaný možná už v listopadu, musí být dokončeno bezpečnostní posouzení

Česko oslovilo s nabídkou účasti v tendru firmy EdF z Francie, Westinghouse z USA a KHNP z Jižní Koreje. Všechny podle Havlíčka nemají s vyplněním bezpečnostního dotazníku problém. Do tendru naopak nebyly zařazeny ruské a čínské firmy.

„Nemůžeme vypsat tendr dříve, než bude dokončeno bezpečnostní posouzení. Udělali jsme jej proto, protože se obstruoval zákon a byla dohoda, že nepustíme dříve tendr, než bude schválený zákon,“ uvedl Havlíček s tím, že schválení zákona očekává v září. Celková doba na vyhodnocení nabídky po podpis smlouvy je podle Havlíčka 28 až 29 měsíců a je rozdělaná na kvalifikační část, tedy bezpečnostní posouzení, a vlastní tendr.

Vstupní cena výstavby nového bloku je podle vicepremiéra mezi 140 a 160 miliardami korun podle kurzu a následně ceny peněz, tedy úroku pro financování. Ten se může v případě, že by si půjčoval ČEZ na trhu, pohybovat kolem šesti či osmi procent. Pokud by si půjčoval od státu, tak by mohlo jít o dvě až tři procenta.

Podle senátora Lukáše Wagenknechta (Piráti) dosáhne celková cena nového bloku až 400 miliard korun a vzhledem ke zpoždění podobných staveb v Evropě je ohrožený i předpokládaný termín dokončení stavby v roce 2036. Členka sněmovního hospodářského výboru a členka výboru pro evropské záležitosti Helena Langšádlová (TOP 09) obvinila Havlíčka z nadržování ruskému Rosatomu, který byl nakonec po Vrbětické kauze z tendru vyloučen. Havlíček to popřel. Podle něj je i technicky vyloučené, že by se po volbách ruská účast v tendru vrátila do hry.

Nový jaderný blok má sloužit jako nový energetický zdroj po postupném útlumu uhelných elektráren. Útlum mají částečně vykrývat i obnovitelné zdroje.