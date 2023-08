Stanjurův obrat u „daně ze štěstí“. Prosazuje zvýšení, za které před lety z opozice tepal Schillerovou

Ohrazují se proti plánu ministerstva financí, jež navrhuje výrazné snížení limitu částky, do které výherce nemusí státu platit daň, tedy kdy je výhra osvobozena od berně.

Úřad v čele s ministrem Zbyňkem Stanjurou (ODS) navrhuje snížit onen strop ze současného jednoho milionu korun nově na 50 tisíc korun. Daň 15 procent by berňáku zaplatil každý hráč, který v ročním součtu, ale zvlášť pro každý z druhů her – což by si musel evidovat –, vyhraje částku nad onen limit.

Šéf pokerové a sázkařské asociace Jaroslav Sita varoval, že v případě přijetí normy státní kasa nevydělá. „Přísnější limity pro zdanění a s tím související nutná administrativa by většinu hráčů vyhnaly k nelegálním provozovatelům hazardu – a z toho stát nic nemá,“ uvedl Sita.

Rozšíření okruhu lidí, které by trefila „daň ze štěstí“, resort financí vtělil do pasáže balíčku, jež se věnuje regulaci hazardu. Kvalifikovaným odhadem by se dotkla stovek až jednotek tisíc hráčů.

Paradoxní je, že ministerstvo navrhuje něco, co Stanjura ještě coby opoziční poslanec tepal, když podobnou věc – v omezenější verzi – zaváděla jeho předchůdkyně ve funkci Alena Schillerová (ANO).