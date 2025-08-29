Statistici zlepšili odhad ekonomiky. Meziročně stoupla o 2,6 procenta

Čísla jsou lepší než v prvním odhadu z konce července, podle kterého se hrubý domácí produkt (HDP) zvýšil meziročně o 2,4 procenta a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,2 procenta.
„Zpřesněný odhad potvrdil pokračující růst české ekonomiky,“ uvedl ČSÚ. Meziroční růst HDP podle něj podpořily vyšší výdaje na konečnou spotřebu a změna stavu zásob.
Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 1,1 procenta a meziročně o 3,1 procenta, z toho výdaje na konečnou spotřebu domácností se zvýšily mezičtvrtletně o jedno procento a meziročně o 3,4 procenta. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí mezičtvrtletně vzrostly o 1,2 procenta a meziročně o 2,2 procenta.
Negativní vliv měla tvorba hrubého fixního kapitálu a meziročně nižší přebytek zahraničního obchodu.
Solidní výsledek, míní ekonomové
„České ekonomice se tak v první polovině tohoto roku nad míru dařilo, a přestože se očekává, že ve druhé polovině roku dojde k jejímu zpomalení, letošní růst alespoň o dvě procenta se stává stále reálnějším,“ komentoval výsledky analytik Raiffeisenbank Martin Kron.
„Růst české ekonomiky v prvním pololetí táhly primárně rostoucí výdaje domácností, které se čím dál tím více osmělují ve svých nákupech. Důvod je zcela jasný, inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje,“ vysvětlil analytik. Na první pohled podle něj paradoxně pomohla americká cla, když se pozitivně projevila na změně stavu zásob.
„Je to vlastně nejlepší výsledek za poslední tři roky,“ míní hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. „Po dlouhých šesti letech budou mít domácnosti stejnou úroveň spotřeby jako před covidem. Výpadek nicméně stále trvá u spotřeby zboží dlouhodobé spotřeby (auta, nábytek), kde zůstávají domácnosti při zvažování nákupů obezřetné. Více už však reálně utrácejí za služby,“ dodal.