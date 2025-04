„Meziroční růst ekonomiky o dvě procenta byl výhradně podpořen domácí poptávkou, zejména výdaji na konečnou spotřebu domácností. Negativní příspěvek mělo saldo zahraničního obchodu,“ vysvětlil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Domácnostem dovoluje návrat k utrácení růst mezd, který poráží inflaci. „Přesto zůstává na straně domácností jistá opatrnost, která brzdí jejich výdaje na spotřebu. Míra hrubých úspor dlouhodobě bývala kolem dvanácti procent. Během pandemie se zvýšila na 18 až 20 procent. A už neklesla,“ upozornil ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek.

Riziko zpomalení představuje Amerika

Oživení české ekonomiky podle Marka ohrožuje obchodní válka, kterou by mohla zažehnout cla ze strany Spojených států. „Při významu zahraničního obchodu pro Česko a zapojení českých forem do mezinárodních výrobních řetězců by dopad ochlazení globálního obchodu byl pro nás citelný,“ míní ekonom.

V dalších čtvrtletích roku mohou na ekonomický růst vedle domácnosti pozitivně působit také nižší úrokové sazby, pokud by se bankovní rada České národní banky za týden rozhodla pokračovat ve snižování svých úroků, upozornil analytik poradenské společnosti PwC Dominik Kohut.

„Nadále ale budou převládat také obrovské nejistoty spojené s hrozbou akcelerace celní války EU s USA, které by mohly tlačit tempo růstu Česka i celé Evropy směrem dolů. Pokud by byla znovu zavedena plošná 20procentní dovozní cla na Evropu ze strany USA, mohlo by odhadované dvouprocentní tempo růstu české ekonomiky podle ministerstva financí klesnout i o několik desetin procenta,“ dodal Kohout.

Proti předchozímu čtvrtletí ekonomika stoupla o půl procenta. Mezičtvrtletně byl růst ovlivněn především nadále rostoucími výdaji na konečnou spotřebu domácností. Mírně pozitivní vliv měly také výdaje na tvorbu hrubého kapitálu i zahraniční poptávka, uvedl úřad.