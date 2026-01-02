Ekonomika vzrostla téměř o tři procenta. Je na tom nejlépe od roku 2022

Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Proti předchozím třem měsícům byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,8 procenta.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zpřesněný odhad v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaje z konce listopadu. Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo.

Podle posledních údajů ČSÚ meziroční růst ekonomiky podpořila jak domácí, tak zahraniční poptávka. Nejvýrazněji k růstu přispěly výdaje domácností, pomohla také tvorba hrubého kapitálu a přebytek v zahraničním obchodu.

Nad dvojkou i letos

Česká ekonomika by měla vykazovat v průměru růst nad dvěma procenty i v letošním roce. „Po několikaletém přešlapování na místě čekají v roce 2026 českou ekonomiku dobré časy. Podobně jako v minulém roce očekáváme příhodné makroekonomické podmínky – svižný růst HDP poblíž potenciálu, inflaci na cíli centrální banky, stabilní úrokové sazby a dále posilující kurz koruny,“ shrnul hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

Hnací silou růstu by stejně jako loni měla být spotřebitelská poptávka. „Tu povzbudí pokračující růst mezd a také stabilizace na trhu práce. Důležité tak je, že rychlejší růst ekonomiky znovu pocítí zaměstnanci ve svých peněženkách. Růst ekonomiky bude navíc vyváženější než v předchozích letech – vedle spotřeby by měly pozitivně přispět i investice a postupně také zahraniční obchod,“ shrnul Rusinko.

