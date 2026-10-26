Heineken končí s vařením piva ve Velkém Březně, výrobu Březňáka přesune jinam

Pivo Březňák se bude vyrábět nadále, ale v jiných pivovarech skupiny Heineken. Firma podle Kičiny chce zachovat původní recepturu, používané suroviny i klíčové prvky tradičního výrobního postupu. „K úpravě rozsahu výroby přistupujeme postupně v reakci na vývoj českého pivního trhu, zejména na pokračující pokles spotřeby piva a rostoucí náklady na energie,“ řekl Kičina Ústeckému deníku.
Heineken v březnu oznámil pouze částečné snížení objemu výroby ve Velkém Březně a uvedl, že změna nebude spojená s propouštěním. Mluvčí společnosti Dita Jacobson tehdy řekla, že v pivovaru pracovalo přibližně 25 lidí. Nyní firma počítá podle deníku s tím, že se změna dotkne zhruba 20 zaměstnanců.
Podle Kičiny firma aktivně hledá pro dotčené zaměstnance jiné pracovní příležitosti ve společnosti. „Naší prioritou je dopad na zaměstnance co nejvíce zmírnit,“ řekl deníku.
Divize Heineken Česká republika je dlouhodobě trojkou na českém trhu po Plzeňském Prazdroji a Pivovarech Staropramen. Kromě Velkého Března jí patří pivovary Starobrno a Královský pivovar Krušovice, v nichž zaměstnává přes 450 lidí.
V areálu pivovaru ve Velkém Březně zůstane distribuční a logistické centrum. Heineken plánuje také vytvořit prostor, který veřejnosti představí historii a odkaz značky Březňák. Exkurze do historické budovy pivovaru skončily na jaře.
V historickém pivovaru nedaleko Ústí nad Labem v roce 2014 skončil provoz lahvové stáčecí linky, zůstala výroba tankového a sudového piva. V roce 2017 Heineken otevřel v areálu distribuční centrum s cílem zásobovat odtud obchody a restaurace na severozápadě Čech.
V posledních desetiletích ukončilo výrobu více tradičních pivovarů, například ve Znojmě, v Lounech, v Krásném Březně či v Praze v Braníku a Holešovicích. Na jaře 2023 ukončil výrobu pivovar v Pardubicích, jeden z nejstarších pivovarů v zemi. Před lety získala v Pardubickém pivovaru většinu společnost Pivovary Staropramen. V roce 2021 skupina Pivovary Lobkowicz Group (PLG) oznámila uzavření pivovarů v Uherském Brodě, Klášteře, Hradišti nad Jizerou na Mladoboleslavsku a ve Vysokém Chlumci na Příbramsku. V roce 2022 ukončil velkovýrobu pivovar v Žatci, v jeho prostorách vznikl minipivovar. Počátkem tohoto měsíce oznámily Pivovary Staropramen, že ostravský pivovar příští rok postupně ukončí výrobu. Jeho klíčové značky se budou vyrábět v Praze na Smíchově.