Letošní Black Friday bude chudší, než byli Češi zvyklí. Chybí zboží a čipy, říká srovnávač

Do tradiční slevové akce Black Friday neboli černého pátku mohou letos prodejci kvůli možnému nedostatku zboží podle nákupního rádce Heureka.cz zahrnout méně produktů než dříve. Pokud byli lidé zvyklí, že právě při těchto slevách nakupovali vánoční dárky, neměli by na to spoléhat.