Hity letošních Vánoc: herní konzole i vybavení smart domácnosti. Na špici se drží knihy, panenky i lego

Segment chytrých hodinek je na vzestupu už několik let, a to i přesto, že se jedná o dárek spíš dražší. Zájem roste kontinuálně s tím, jak se přidávají nové funkce a ty stávající se vylepšují. Spolu se zvýšenou oblibou sportů jako běh nebo cyklistika se zvedá zájem o tato zařízení i u lidí, kteří by si jinak vystačili s hodinkami klasickými.



Oblíbenými kritérii při výběru jsou kromě ceny, značky nebo možnosti měřit si uběhnutou vzdálenost pomocí GPS také funkce jako EKG nebo monitor spánku. Ty už dnes poskytuje řada výrobců, jejich úroveň se stále zlepšuje a měření zpřesňuje. „Žhavými kandidáty na produkt letošních Vánoc jsou v tomto směru Apple Watch Series 7, o které byl již v předobjednávkách enormní zájem,“ říká mluvčí internetového obchodu Alza.cz Daniela Chovancová.