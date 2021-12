Myší díra prokoukne. Jak bude vypadat podchod pod brněnským hlavním nádražím?

Podchod pro 21. století. Do prostoru nyní zatéká a některé jeho konstrukce jsou v havarijním stavu. Mimo to je podchod pod brněnským hlavním nádražím chaotický, temný a plný vizuálního smogu. A také pravidelně boduje v hlasováních o nejhnusnější místo Brna. Renovace to má změnit a vytvořit čistý, přehledný a hlavně důstojný podchod. foto: KANCELÁŘ ARCHITEKTA MĚSTA BRNA