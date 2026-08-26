Mladí lidé, kteří se rozhodnou mít dítě při studiu a ne až po něm, mohou v současnosti pobírat rodičovský příspěvek. Jeho celková výše je nastavena na 350 tisíc korun (od příštího roku se zvýší). Nově k němu bude možné dostávat ještě hlídačkovné. Dávku určenou pro překlenutí nejnáročnějšího období po narození dítěte.
Hlídačkovné je určeno rodiči, který studuje prezenčně vysokou školu nebo vyšší odbornou školu, je mu méně než 26 let a pobírá rodičovský příspěvek. Vždy tedy může hlídačkovné, podobně jako rodičovský příspěvek, pobírat jen jeden z rodičů. Hlídačkovné je na něj přímo navázáno. Kdo tedy nárok na rodičovský příspěvek nemá, nedostane ani hlídačkovné.
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Podmínky pro hlídačkovné:
- prezenční studium na vysoké škole (VŠ) nebo vyšší odborné škole (VOŠ),
- nejméně druhý ročník studia (prvních 12 měsíců se dávka nevyplácí), výjimkou je magisterské studium navazující bezprostředně na bakalářské a první doktorské studium),
- věk do 26 let (výjimkou je doktorské studium),
- nárok na rodičovský příspěvek.
Mezi podmínkami pro tuto dávku naopak není placené hlídání dítěte. Rodiče proto nemusí nijak prokazovat, zda dávají potomka do jeslí, dětské skupinky, platí si chůvu nebo jim ho zdarma hlídají babičky.
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Kdo vyplácí hlídačkovné?
Podobně jako rodičovský příspěvek, i hlídačkovné vyplácí Úřad práce. U něj je také třeba si o tuto dávku zažádat. Oficiálně se jmenuje podpora studujícího rodiče.
Jak vysoké je hlídačkovné?
Výše hlídačkovného se odvozuje od minimální mzdy. Ta je v roce 2026 celkem 22 400 korun měsíčně, třetina tedy vychází letos na 7 467 korun měsíčně. V roce 2027 bude hlídačkovné patrně vyšší.
V pondělí 24. srpna tripartita schválila zvýšení minimální mzdy pro rok 2027. Zvýšit by se mohla až na 24 900 korun. Přesně to bude dáno až poté, co vláda vyhlásí minimální mzdu ve Sbírce zákonů, což by se mělo stát na podzim. Hlídačkovné by tak mohlo v roce 2027 stoupnout až na 8 300 korun.
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Jak dlouho lze pobírat hlídačkovné?
Hlídačkovné je možné pobírat v době, kdy rodič bere rodičovský příspěvek. Výjimkou jsou ale letní prázdninové měsíce červenec a srpen. Dávka se tedy vyplácí 10 měsíců v roce.
Rodičovský příspěvek lze brát nanejvýš tři roky, tedy od narození dítěte (pokud mu nepředchází mateřská) po třetí narozeniny. V minulosti bylo možné pobírat rodičovský příspěvek až do 4. narozenin, u dětí narozených v roce 2024 a později už to ale neplatí. Protože je hlídačkovné vázáno na rodičovský příspěvek, bude doba jeho pobírání maximálně 31 měsíců (bez prázdninových).
Celkově tak rodič může díky této dávce dostat od státu částku přesahující 230 000 korun (podle současné výše minimální mzdy).
Hlídačkovné není jednorázový příspěvek na jedno dítě, lze ho čerpat i na druhé či další dítě. Stále ale platí podmínka 26 let věku (s výjimkou doktorského studia.)
Jak a kde požádat o hlídačkovné?
Dávku vyplácí Úřad práce a bude možné o ni žádat na pobočce nebo online. Nejsnadnější je žádost v aplikaci MPSV Jenda, do níž se zájemci přihlásí například pomocí bankovní identity. Další možností je e-mail s ověřeným podpisem nebo datová schránka.
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Lze žádat také písemně, tato možnost je ale umožněna jen do konce června 2027. Poté už bude možné podávat žádosti jen elektronicky nebo osobně.
Hlídačkovné bude spuštěno 1. září 2026. Do té doby není možné žádat. Hlídačkové se nevyplácí zpětně, to znamená, že kdo o něj požádá v říjnu, za září dávku nedostane, i kdyby již v té době měl malé dítě a pobíral na něj rodičovský příspěvek.
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K žádosti je potřeba doložit:
- Potvrzení o studiu: Úřad práce výslovně uvádí, že běžné potvrzení, jaké vydávají školy na vlastních formulářích, k tomu nestačí. Je třeba mít vyplněný a potvrzený tiskopis Potvrzení o studiu pro účely podpory studujícího rodiče. Odkaz na formulář úřad již uvedl, funkční bude ale až do září.
- Žádost o podporu studujícího rodiče: Tuto žádost si zájemci musí vytisknout, vyplnit a podepsat jen v případě, že s úřadem komunikují písemně. Při online žádání potřeba není.
Rodičovský příspěvek a hlídačkovné
Rodiče malých dětí do tří let mohou v současné době za stanovených podmínek čerpat rodičovský příspěvek, a to až do výše 350 000 korun. Od 1. ledna 2027 by se měl navýšit na 400 000 korun. U dvojčat a vícerčat je maximální částka 700 tisíc, od ledna má být 800 tisíc korun.
Studující rodiče se nemusejí rozhodovat mezi rodičovským příspěvkem a hlídačkovným. Čerpat mohou obojí zároveň.
|Rodičovský příspěvek
|Hlídačkovné
|Měsíční výše
|Určena podle výše předchozího vyměřovacího základu, u dříve nepracujících maximálně 15 000 korun
|Třetina minimální mzdy, 7 467 Kč (v roce 2026)
|Celková výše nyní
|350 000 na jedno dítě, 700 000 u vícerčat
|231 477 Kč při čerpání 31 měsíců (bez ohledu na počet dětí)
|Celková výše od 2027
|400 000 na jedno dítě, 800 000 u vícerčat
|31 x 1/3 minimální mzdy v roce 2027
|Maximální doba pobírání
|Do tří let věku dítěte
|Do tří let věku dítěte při trvání podmínek a současném pobírání rodičovského příspěvku
|Kdy se vyplácí
|Každý měsíc
|10 měsíců ročně, nevyplácí se v červenci a srpnu
Spolu s rodičovským příspěvkem tak mohou studující rodiče získat od státu více než půl milionu korun. Záleží na tom, zda využijí maximální dobu, po niž lze příspěvky pobírat.
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Kolik lidí dostane hlídačkovné?
Novinku v podobě podpory studujících rodičů, lidově hlídačkovného, zavedla minulá vláda. „Žádnou celostátní databázi propojující počty studentek, co jsou maminkami během studia, ministerstvo školství nemělo. Pracovali jsme s odhadem na základě údajů od univerzit,“ řekl Hospodářským novinám bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který s dávkou přišel. Například na Karlově univerzitě je 200 až 230 studujících, kteří by dávku mohli dostávat.