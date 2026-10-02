Hlídačkovné v otázkách a odpovědích. Pro koho je a jak ho využít na maximum

Hlídačkovné funguje v něčem podobně jako známý rodičovský příspěvek. Vyplácí ho stejná instituce, navíc je rodičák podmínkou pro hlídačkovné. Okruh lidí, kteří na hlídačkovné budou mít nárok, je ale výrazně menší.
Co je hlídačkovné?
Hlídačkovné je neoficiální označení pro podporu studujícího rodiče, kterou od září 2026 vyplácí Úřad práce. Její výše je 7 467 korun měsíčně, od roku 2027 se zvýší na 8 300 korun.
Dostávat ji může rodič, který pobírá rodičovský příspěvek a zároveň studuje v denní prezenční formě a je z pohledu zákona nezaopatřeným dítětem.
Typicky tak dávka míří například na vysokoškolačky s malými dětmi. Čerpat ji ovšem mohou také otcové. Za stejné období ji vždy pobírá pouze jeden z rodičů.
|Výše v roce 2026
|7 467 Kč měsíčně
|Výše od ledna 2027
|8 300 Kč měsíčně
|Výplata
|zpětně za předchozí měsíc
|Nutno doložit
|potvrzení o studiu pro účely Podpory studujícího rodiče
|Červenec a srpen
|bez nároku
|Dvojčata a vícerčata
|částka se nenásobí
|Žádost
|Úřad práce nebo aplikace Jenda
|Hlídání dítěte
|není nutné dokládat
|Podmínka
|souběh studia a pobírání rodičovského příspěvku
|Maximální délka pobírání
|při splnění podmínek do 3. narozenin věku dítěte, u dětí narozených před rokem 2024 do 4. narozenin
Kde a jak žádat o hlídačkovné?
Žádost vyřizuje Úřad práce, tedy stejná instituce, jaká vyplácí rodičovský příspěvek. Pobírání rodičovského příspěvku se tedy nemusí nijak dokládat. Na druhé straně je ale potřeba speciální potvrzení školy.
„Pro samotnou podporu studujícího rodiče je zásadním dokladem formulář ‚Potvrzení o studiu pro účely Podpory studujícího rodiče‘, který potvrzuje příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola,“ vysvětluje mluvčí Úřadu práce Jarka Balleková. Běžné potvrzení o studiu podle ní nestačí. Předepsaný formulář totiž obsahuje další údaje potřebné k posouzení nároku, například typ a formu studia, datum jeho zahájení nebo informace o studijním programu.
O hlídačkovné lze žádat na pobočce Úřadu práce a také v aplikaci Jenda.
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Kdy peníze dorazí na účet?
Hlídačkovné se vyplácí zpětně za předchozí kalendářní měsíc.
Přesný den není u všech příjemců stejný, peníze ale mají přijít nejpozději do konce následujícího měsíce.
„Například dávka náležející za říjen je vyplacena v průběhu listopadu. Konkrétní den připsání částky na účet tedy nemusí být u všech příjemců stejný,“ upřesňuje Balleková.
Lze si zvolit, kolik bude rodič měsíčně dostávat?
Ne. Na rozdíl od rodičovského příspěvku si měsíční částku hlídačkovného rodič sám nenastavuje.
Nepřímo ale může ovlivnit, jak dlouho bude dávku pobírat. Hlídačkovné se totiž dá čerpat maximálně po dobu, kdy běží rodičovský příspěvek.
Kdo si nastaví vysoké měsíční čerpání rodičovského příspěvku a vyčerpá ho rychle, přijde následně i o hlídačkovné. Naopak snížením měsíční částky příspěvku lze jeho čerpání protáhnout a společně s ním déle pobírat také podporu studujícího rodiče.
Při maximální výši rodičovského příspěvku u lidí, kteří v uplynulých dvou letech neodpracovali aspoň 12 měsíců (respektive neplatili si tak dlouho nemocenské pojištění), tedy u většiny studujících, se rodičovská vyčerpá po 15 000 korunách měsíčně zhruba za půl roku. Při snížení měsíční částky se dá rodičovská protáhnout na delší období. Platí přitom ale omezení pro věk dítěte:
- U dětí narozených nejpozději v roce 2023 lze rodičovský příspěvek pobírat nejdéle do čtyř let věku dítěte.
- U dětí narozených od roku 2024 už jen do jejich třetích narozenin.
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Dostane rodič celou částku i v měsíci narození dítěte?
Ano. Hlídačkovné se za první měsíc poměrně nekrátí.
Jestliže dítě například přijde na svět 20. října 2026 a rodič splní podmínky pro přiznání podpory, může dostat za říjen celých 7 467 korun. Stejně jako kdyby se mu potomek narodil 1. října. Důležité je ale mít včas zažádáno – hlídačkovné se nevyplácí zpětně.
A co poslední měsíc rodičovského příspěvku?
Ani tehdy se hlídačkovné nekrátí. Pokud rodiči náleží rodičovský příspěvek ještě v daném měsíci, dostane za něj hlídačkovné v celé standardní výši.
V posledním měsíci přitom může nastat situace, kdy zbývá vyplatit z rodičovského příspěvku méně, než činila jeho obvyklá měsíční výše. Zbytek se podle Úřadu práce doplatí společně s poslední platbou. Na hlídačkovné to nemá vliv a rodič dostane celou měsíční částku. Naopak v následujícím měsíci už nedostane ani doplatek rodičovské (ten už má), a tím ani hlídačkovné.
Dostanou rodiče dvojčat dvojnásobek?
Ne. Výše hlídačkovného se neodvíjí od počtu dětí.
„Výše podpory studujícího rodiče není stanovena podle počtu dětí. Činí jednu třetinu minimální měsíční mzdy,“ vysvětluje Balleková. Ani v případě dvojčat či jiných vícerčat se tedy částka nenásobí.
Rodič tak v roce 2026 dostane 7 467 korun měsíčně bez ohledu na to, zda se mu narodilo jedno dítě, dvojčata nebo vícerčata.
Hlídačkovné je ale možné čerpat znovu po narození dalšího dítěte, pokud rodič stále splňuje podmínky pro přiznání podpory.
Mohou se v pobírání hlídačkovného rodiče vystřídat?
Ano, ale nejde o jednoduché převedení dávky z matky na otce nebo opačně.
Oba rodiče musejí splňovat podmínky týkající se studia a současně se musejí vystřídat také v pobírání rodičovského příspěvku.
„Nejde tedy o automatický ‚převod‘ hlídačkovného z jednoho rodiče na druhého,“ upozorňuje Balleková.
Co když rodič přestane studovat?
Změnu by měl oznámit Úřadu práce do osmi dnů.
Hlídačkovné mu náleží naposledy za měsíc, v němž byl alespoň po jeho část ještě studentem. Kdo by podporu pobíral dál, přestože už podmínky nesplňuje, musel by neprávem vyplacené peníze vrátit.
Příjemci mají navíc zvláštní povinnost vždy v říjnu prokázat, že jejich studium pokračuje. „Pokud trvání studia neprokáže, nárok na podporu zaniká,“ upozorňuje mluvčí Úřadu práce.
Dostane studentka hlídačkovné už před porodem?
Ne. Připravovaná změna má od roku 2027 umožnit některým ženám začít čerpat rodičovský příspěvek už před narozením dítěte (lidově „předrodičák”).
Na hlídačkovné se ale stejné pravidlo vztahovat nebude. „Zákon u podpory studujícího rodiče výslovně stanoví, že nárok může vzniknout nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém se dítě narodilo,“ vysvětluje Balleková.
Ani studentka, která by před porodem začala čerpat takzvaný předrodičák, nedostane hlídačkovné před narozením dítěte.