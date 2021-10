Hned jsem tu nechala tři a půl tisíce. HalfPrice slaví v Česku úspěch, chystá proto další prodejny

Už nyní tak HalfPrice, který patří do obuvní skupiny CCC, počítá s další expanzí po Česku.



„Na Harfu obvykle na nákupy nejezdíme. Když jsme ale slyšeli, že zde bude HalfPrice, budeme sem jezdit pravidelně,“ svěřila se pro Lidovky.cz zákaznice Eva, která si z prodejny odnesla značkové zimní bundy pro sebe i své dvě dcery.

V nákupním centru Galerie Harfa v Praze 9, kde se prodejna HalfPrice se svými 1 800 metry čtverečních rozléhá, nezašel do nově otevřeného obchodu z kolemjdoucích jen málokdo. A mnozí ho neopustili s prázdnou. „Vybrala jsem rovnou i několik doplňků do domácnosti a pánev,“ dodala Eva s tím, že za zboží dohromady zaplatila okolo tří a půl tisíce korun.

Prodejnou se hemžily desítky zákazníků také v pátek přes poledne, podle tamních zaměstnanců je prodejna zaplněná průběžně po celou dobu od svého čtvrtečního otevření. Ještě před ním se navíc natěšení zákazníci shromáždili do dlouhé fronty. Došlo tak na slova ředitele Galerie Harfa Pavla Hradce: „Nabídka značkové módy za zvýhodněné ceny dosud v našem centru chyběla, a proto skvěle doplní a zatraktivní náš stávající mix obchodů. Věříme, že i díky skvělé lokaci u vchodu do obchodního centra přiláká značka nové zákazníky,“ řekl Hradec.

Propagaci zajistí influenceři

Vzhledem k velkému zájmu jak ze strany tuzemských zákazníků, tak pronajímatelů vidí skupina CCC, do níž řetězec HalfPrice spadá, v českém trhu mnohem větší potenciál. Už nyní plánuje firma další prodejny. Jak ale její zástupci potvrdili serveru Lidovky.cz, v letošním roce už se jejich otevření nestihne.

Propagaci první české prodejny svěřila polská firma ve velké míře také vlivným tuzemským osobnostem sociálních sítí, mezi jinými například moderátorovi a internetovému producentovi známému pod přezdívkou Kazma.

„Česká republika je nám blízká, a to nejen díky své geografické poloze, ale také díky dlouhodobým vazbám skupiny CCC. Je to pro nás důležitý trh, kde působíme již 17 let i například s nabídkou CCC, eObuv.cz a Modivo,“ řekl pro Lidovky.cz předseda představenstva HalfPrice Adam Holewa.

Vedle České republiky a domovského Polska funguje HalfPrice také třeba v Rakousku a v Maďarsku. Koncem letošního roku by měl otevřít první prodejnu také v Chorvatsku.

V Česku navíc řetězec HalfPrice jako první z obchodů zavedl koncept „off-price“, kdy zaměstnanci vyjednávají s výrobci co nejvýhodnější nákupní ceny. Stejný koncept mohou zákazníci znát například z oblíbeného amerického řetězce TK Maxx.

Uspořádání podle kategorií

Pražská pobočka HalfPrice nabízí značky jako například Pierre Cardin, Guess, Roxy, Calvin Klein a další.

„Sbírka značek v síti se neustále rozšiřuje a zákazníci se mohou těšit na různorodou a často měnící se nabídku,“ dodává místopředsedkyně představenstva pro nákup Malwina Winterová. Kromě oblečení obchod nabízí doplňky do bytu a do kuchyně, spodní prádlo, boty a sportovní vybavení, ale i třeba batohy, kabelky či kufry.

Oproti jiným řetězcům je zboží na prodejně vystaveno podle jednotlivých kategorií, velikostí a druhu, nikoli podle značek, jak je obvyklé.