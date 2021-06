Hnědouhelná elektrárna Počerady přichází o své pojistitele. Reakce trhu, tvrdí Tykačova firma

PRAHA Elektrárna Počerady ze skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače přichází o své současné pojistitele. Napsal to Deník Referendum, upozornila v pátek platforma pro sociálně-ekologickou transformaci Re-set. Hnědouhelný zdroj přestanou podle něj pojišťovat všechny tři společnosti, které jí krytí podle evropské databáze TED dosud poskytovaly - jde o společnosti Allianz, Generali a Kooperativa.

Firma na dotaz sdělila, že jde o reakci trhu, kterou očekávala. Že by její aktiva nebylo možné pojistit, se neobává.



„Evropa se obecně odklání od fosilních paliv, a to nejen od uhlí, ale zdá se, že i od zemního plynu. To vede mimo jiné k tlaku na pojišťovny i bankovní instituce a z něj vyplývajícím omezením vůči fosilním investicím,“ řekl v pátek mediální zástupce Sev.en Energy Petr Dušek. Na druhou stranu podle něj nelze zpochybnit, že svět mimo EU s uhlím ještě zdaleka nekončí.

„Vždyť Čína, Indie a Spojené státy jako tři největší spotřebitelé očekávají v letošním roce zvýšení jeho spalování a Čína i Japonsko staví celou flotilu nových uhelných elektráren. A podle toho se chová trh, včetně pojišťoven. V blízké budoucnosti se tedy určitě neobáváme, že by nebylo možné naše aktiva pojistit,“ dodal Dušek.



Podle mluvčí koalice Zastavme špinavé prachy Stely Joudalové jde o jasný signál, že finanční sektor se odklání od uhelného byznysu. „Pro Sev.en Energy to zřejmě znamená, že jim ještě více porostou náklady na pojištění a to učiní jejich byznys ještě složitěji udržitelný. V době rostoucí ceny emisních povolenek je to další ze signálů, že je rozumnější ukončit těžbu a spalování uhlí co nejdříve a nahradit ho čistými zdroji energie,“ uvedla Joudalová. „Dalším krokem pro pojišťovny je, aby omezily pojišťování nových plynových projektů,“ dodala.

Představitelé současné vlády uvádějí, že český energetický mix by měl být v dlouhodobém horizontu postaven na jaderné energetice a obnovitelných zdrojích. Na přechodnou dobu má pomoci také plyn. Uhelná komise loni v prosinci doporučila ukončit využívání uhlí v Česku pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038, někteří ministři jsou pro odklon od uhlí už v roce 2033.

Vláda minulý týden vzala na vědomí doporučení Uhelné komise ukončit v Česku využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038. Termín neschvalovala, pouze doporučila, aby byly v rámci komise dále podrobněji rozpracovány a vyhodnoceny podmínky, nástroje a dopady dřívějšího ukončení využití uhlí v energetice ČR.

Generální ředitel polostátní energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš tento měsíc při představování budoucí vize firmy postavené na obnovitelných a jaderných zdrojích uvedl, že u uhlí jde o trend, který se týká prakticky všech pojišťoven. „Těch pojišťoven, se kterými má smysl se bavit o pojištění našich uhelných aktiv je méně než na prstech jedné ruky a zároveň se s tím to pojištění ještě výrazně zdražuje. Dokonce nás to donutilo jít do kaptivního pojištění, stát se součástí zajišťovny, abychom udrželi náklady na pojištění těchto zdrojů pod kontrolou,“ dodal.