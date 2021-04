Home office mění trh s byty. Proč platit vysoký nájem v blízkosti práce, když do ní nemusíte jezdit?

Práce z domova není jen epizoda ze začátku pandemie. Řada firem ji plánuje používat i do budoucna. Ve výsledku to ovlivňuje, jakým způsobem lidé hledají a vybírají své nové bydlení.

Výběr nemovitostí určených k bydlení dosud vycházel z toho, že je od pondělí do pátku potřeba vyrazit do práce. Nároky tak byly kladeny na to, aby nebylo nutné cestovat daleko, a také se více hledělo, aby domov sloužil hlavně k odpočinku.



Minulý rok to ale změnil. Z bytů a domů se staly kanceláře i školy kvůli práci z domova a online výuce. Lidé s více dětmi si dělali pracovnu i z koupelny, jediného místa, kde našli trochu klidu. Začali si uvědomovat, že není nutné platit vysoký nájem v blízkosti pracoviště, když do něj stejně není třeba dojíždět.

Stěhování mimo centra měst

Řada firem počítá s tím, že nebudou trvat na každodenní přítomnosti zaměstnanců. To říkají i projektanti kanceláří – v práci už nikdy nebudou všichni. Z pracoviště se má stávat spíše místo setkávání.

„Momentálně podle odhadů zůstává prázdných asi 50 až 100 tisíc metrů čtverečních kanceláří, což v přepočtu na průměrnou velikost českého pracovního místa činí 4,2 až 8,3 tisíce pracovních míst. Trend se navíc týká jak malých a středních kanceláří, tak velkých open office,“ popisuje zmenšení kanceláří šéf Bezrealitky Hendrik Meyer. Do kanceláří chodí méně lidí a prostřídají se tak na menším prostoru. Je ale obtížné určit, kolik lidí bude mít možnost pracovat z domova dlouhodobě.

Češi už ale na změnu začínají reagovat. Kvůli práci doma potřebují více místa, větší bydlení si ale mohou dovolit jen dál od center velkých měst. Nynější pokles cen nájmů v Praze může být vedle konce turistického ruchu způsoben i tím, že někteří lidé nevidí důvod držet byt, který měli jen kvůli práci. Bydlení hledají jinde, v místě, odkud pocházejí, nebo se snaží najít vhodnou nemovitost v klidnějších lokalitách a blíže přírodě.

Příkladem jsou prodeje rekreačních objektů. Poptávka vzrostla tak výrazně, že průměrné ceny podle údajů projektu Atlas cen loni vzrostly o 18 procent. Prodalo se jich téměř sedm tisíc.

„Poptávka po rekreačních nemovitostech se vlivem pandemie meziročně zdvojnásobila. Ceny vzrostly v některých lokalitách až o desítky procent,“ popisuje Jan Martina, manažer z realitní kanceláře M&M reality. „Práce z domova má tomto jevu nepochybně svůj podíl,“ dodává.

Lidé hledají prostor pro práci, na který v malém městském bytě neměli. U chat či chalup už nezvažují jen možnost odpočinku, ale také podmínky pro práci včetně stabilního internetového připojení.

Delší dojezd už nevadí

Dosud se za optimální dojezdovou vzdálenost do práce považovalo zhruba 45 minut. Akceptovatelná maxima pak byla kolem 70 minut. „Přechod pracoviště na kombinovaný provoz nebo kompletní home office může tyto časy zcela přehodnotit. S ohledem na ceny bytů se do popředí zájmu obyvatel velkých měst dostanou i vzdálenější regiony,“ říká Meyer. U nyní hledaných „druhých domovů“ není překážkou ani dvouhodinový dojezd. „Vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni akceptovat, se v poslední době značně zvětšuje,“ souhlasí Martina.

Například Pražané zvažují nejen menší obce v okruhu kolem metropole, ale i krajská města, jako jsou Liberec, Hradec Králové nebo Plzeň, ve všech získají bydlení levněji, budou mít v dosahu všechny služby a do Prahy se dostanou stále ještě rozumně. Více lidí by podle Meyera také mohlo přemýšlet o výstavbě rodinných domů. Motivací ke stěhování bude pražský plat a náklady menšího města, tedy ve výsledku vyšší životní úroveň, než na kterou by dosáhli s bydlením v Praze.