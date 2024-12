Honda a Nissan budou vyjednávat o fúzi. Vrásky jim dělá čínská konkurence

Obě japonské firmy reagují na růst konkurence v oblasti elektromobilů. Kromě mnoha čínských značek se o slovo hlasitě hlásí také americká Tesla. Pokud by opravdu došlo ke spojení Nissanu a Hondy, vznikla by společnost za 54 miliard amerických dolarů (asi 1,3 bilionu korun), uvedla agentura Reuters

„Jak jsme oznámili již letos v březnu, společnosti Honda a Nissan zkoumají různé možnosti budoucí spolupráce,“ uvedly automobilky v samostatných prohlášeních. Dodaly, že budou zainteresované strany včas informovat o všech novinkách.

Čínské automobilky jako ohrožení

Obě společnosti v posledních měsících posílily vzájemné vazby. Příkladem je strategické partnerství při vývoji elektrických vozidel z letošního března. Čelí silné konkurenci čínských výrobců elektromobilů. Ta neustále zvyšuje tlak na starší značky, aby dokázaly vytěžit dostatečný zisk z podnikání v oblasti elektromobilů, připomíná agentura Reuters.

Nissan a Honda se v Japonsku hned po Toyotě řadí mezi největší automobilky. V roce 2023 prodaly celosvětově dohromady 7,4 milionu vozů. Pokud by k jejich fúzi opravdu došlo, vznikla by po Toyotě a Volkswagenu třetí největší automobilová skupina na světě.

„Ze střednědobého až dlouhodobého hlediska by to pro japonský automobilový průmysl bylo dobře. Vytvořila by se nová silná linie,“ doplňuje analytik Seidži Sudžiura. Podle něj by se nová společnost v dalších měsících musela kupříkladu popasovat s nástupem Donalda Trumpa do úřadu. Právě americký trh je pro japonské automobilky důležitý a kvůli výrobě v Mexiku se na ně už brzy mohou vztahovat 25procentní cla.

Čína jako elektromobilová velmoc

Obě japonské značky čím dál víc ztrácejí podíl na čínském trhu, který byl pro jejich podnikání dlouhodobě velmi důležitý. Čínští spotřebitelé začínají poptávat právě domácí produkty. Čína se v listopadu podílela na celosvětovém prodeji elektromobilů téměř 70 procenty. Jen v tomto měsíci se jich v Číně prodalo více než 1,27 milionu.

Nedostatečný odbyt nových elektromobilů se v případě automobilky Nissan podepsal i na nedávno oznámeném úsporném plánu. Ten si klade za cíl ušetřit během několika příštích měsíců asi 2,6 miliardy dolarů. Zahrnuje mimo jiné zahrnuje zrušení asi 9 tisíc pracovních míst a redukci zhruba 20 procent své globální výrobní kapacity.

V letošním druhém čtvrtletí se zisk společnosti Nissan meziročně propadl o 85 procent. „Zdá se, že dohoda bude hlavně o záchraně Nissanu. Ani Honda ale na tom není úplně optimálně. Její elektromobily se rovněž neprodávají tak, jak by společnost potřebovala, a příští rok by mohlo být ještě hůř,“ uvedl pro Reuters analytik Sanširo Fukao.

Dohoda by se mohla týkat i určité spolupráce s automobilkou Mitsubishi, kde je právě Nissan s 24procentním podílem tím nejdůležitějším akcionářem. Ačkoliv žádná z firem možnou fúzi zatím nepotvrdila, agentura Reuters očekává, že hned v příštím týdnu dojde k uspořádání společné tiskové konference, kde se tyto odhady potvrdí.