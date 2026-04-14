Děravá Trumpova blokáda. Hormuzským průlivem se prosmýkl čínský tanker

  11:08aktualizováno  11:08
Blokáda Hormuzského průlivu oznámená Spojenými státy není úplně nepropustná. Čínský tanker, na který USA v minulosti uvalily sankce, v úterý průlivem bez problémů proplul, ukazují údaje o lodní dopravě. Podle agentury Reuters je loď Rich Starry pravděpodobně prvním plavidlem, které od začátku blokády průlivem proplula a opustila Perský záliv.
Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 12. dubna 2026

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 12. dubna 2026 | foto: Reuters

Na tanker i jeho majitele, společnost Shanghai Xuanrun Shipping, uvalily Spojené státy sankce kvůli obchodům s Íránem. Společnost se k informacím nevyjádřila, uvedla agentura Reuters.

Rich Starry je tanker střední velikosti, který podle dostupných údajů převáží přibližně 250 000 barelů metanolu. Náklad naložil v posledním přístavu, kterým byl Hamriyah ve Spojených arabských emirátech.

Tanker Perský záliv opustil až na druhý pokus, upozornila agentura Bloomberg. Právě ve chvíli, kdy americká blokáda vstoupila v platnost, se Rich Starry pohyboval v úzkém průlivu poblíž íránského ostrova Kešm a nejprve se otočil zpět — o několik hodin zahájil druhý a tentokrát už úspěšný pokus o odplutí.

Tanker vlastněný čínskou společností má podle dostupných údajů na palubě čínskou posádku. To je podle Bloombergu bezpečnostní opatření, které lodě často využívají, jež mělo v tomto případě ale zároveň prověřit odhodlání USA zasáhnout proti plavidlu napojenému na největšího světového dovozce ropy.

Další tanker Murlikishan, rovněž sankcionovaný Spojenými státy, se v úterý také vydal směrem k průlivu, ukazují data LSEG. Tento prázdný tanker má podle údajů společnosti Kpler ve čtvrtek naložit topný olej v Iráku. Plavidlo, dříve známé jako MKA, v minulosti přepravovalo ruskou a íránskou ropu.

