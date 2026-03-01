Nejméně jedenáct tankerů s LNG, které mířily do Kataru nebo z něj vyplouvaly, přerušilo podle agentury Bloomberg plavbu, aby se rizikové oblasti vyhnuly. Region je přitom pro globální trh naprosto zásadní. Katar je po Spojených státech druhým největším vývozcem LNG na světě a spolu se Spojenými arabskými emiráty vyváží plyn právě přes tuto úžinu.
„Jakákoli vojenská aktivita v Hormuzském průlivu se promítne do růstu cen, stejně jako jakýkoli výpadek katarské produkce,“ uvedl Tom Marzec-Manser ze společnosti Wood Mackenzie.
Nejzranitelnější je Asie. Více než čtyři pětiny katarského LNG loni směřovaly právě tam. Největším odběratelem je Čína, která z Kataru pokrývá téměř třetinu svého dovozu LNG. Druhá je Indie. Významnými kupci jsou i Japonsko a další asijské ekonomiky.
Asijští odběratelé nyní podle Bloombergu horečně obvolávají dodavatele a zjišťují, zda jsou k dispozici náhradní náklady. Egypt se snaží urychlit dříve sjednané dodávky poté, co Izrael omezil těžbu na některých plynových polích.
Evropa je na katarském plynu méně závislá než Asie, přesto by ji výpadek zasáhl. Dodávky do Evropy totiž musejí stejně jako ty asijské projít přes Hormuz. Kontinent navíc vstupuje do další topné sezony s relativně nízkými zásobami plynu. Pokud by část nákladů byla přesměrována do Asie, evropské ceny by mohly znovu růst.
Analytici upozorňují, že přímá náhrada za katarský LNG v podstatě neexistuje. Trh je sice v posledním roce zásoben relativně dobře, ale delší výpadek by rovnováhu rychle narušil.
Současná situace sice zatím nedosahuje rozsahu krize z roku 2022 po útoku Ruska na Ukrajinu, ale potenciál je značný. Pokud by se konflikt protáhl a omezení lodní dopravy pokračovalo, mohly by být ohroženy i samotné výrobní kapacity. Produkce LNG totiž vyžaduje plynulý odbyt – bez možnosti vyvážet by provozovatelé museli omezovat těžbu.
Tlak i na ceny ropy
U ropy pak v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.
„Konečný dopad dnešní vojenské akce na cenu ropy bude pravděpodobně záviset na tom, zda se Íránská revoluční garda pod tlakem leteckých útoků vzdá, nebo zda bude pokračovat v eskalaci konfliktu,“ sdělila agentuře Reuters analytička Helimy Croftová z RBC Capital Markets.
„Podle našich informací regionální lídři varovali Washington před riziky další konfrontace s Íránem a naznačili, že cena ropy přesahující 100 dolarů za barel představuje jasné a bezprostřední nebezpečí,“ dodala analytička.
Několik tankerů se v sobotu otočilo zpět a další plavidla vyčkávala u vjezdu do průlivu. Lodě podle Bloombergu zachytily rádiové vysílání údajně od íránského námořnictva oznamující zákaz tranzitu, ačkoliv Teherán nevydal žádné formální oznámení o oficiálním uzavření oblasti.
Podle íránské agentury Tasnim je ale průliv „fakticky uzavřen“. Revoluční gardy varovaly lodě, že plavba oblastí není bezpečná. Německý rejdař Hapag-Lloyd následně oznámil, že kvůli „oficiálnímu uzavření“ přerušuje plavby přes průliv. Přesto některé tankery podle Bloombergu v omezeném počtu dále pokračovaly, byť byl provoz výrazně slabší než obvykle.
Vliv na ceny ropy je patrný už teď. Burzy jsou o víkendu uzavřené, ale maloobchodní obchodní produkt společnosti IG Group podle Bloombergu oceňoval americkou lehkou ropu WTI v sobotu večer o více než osm procent výše.
