Spojené státy a Írán v úterý oznámily, že se dohodly na dočasném čtrnáctidenním příměří, jehož součástí je i odblokování Hormuzského průlivu. Bližší podrobnosti ale zůstávají i po několika hodinách nejasné. V napětí jsou také rejdaři, kteří čekají na bližší podrobnosti a bezpečnostní záruky, píše agentura Bloomberg.
Ačkoliv loďařské společnosti vnímají íránsko-americkou dohodu o příměří pozitivně, okamžité obnovení provozu zatím nejspíš nepřipadá v úvahu. Japonská asociace rejdařů uvedla, že si nejprve důkladně prostuduje parametry dohody. Teprve poté poskytne svým členům doporučení, zda je proplutí bezpečné.
Klíčem k obnovení provozu je důvěra
Pochybnosti jsou patrné i u dalších rejdařů, a proto odborníci říkají, že obnovení provozu nebude okamžité. „Lodní dopravu není možné obnovit za 24 hodin. Majitelé tankerů, jejich posádky i pojišťovny musí věřit, že nebezpečí ustalo,“ upozornila bezpečnostní analytička Jennifer Parkerová.
Loďařské společnosti zároveň znepokojuje, že detaily íránsko-americké dohody zatím zůstávají nejasné. Teherán hovoří o dvoutýdenním období bezpečného průjezdu Hormuzským průlivem, přičemž trasu mají kontrolovat jeho ozbrojené složky.
Administrativa amerického prezidenta Donald Trump naopak tvrdí, že otevření bude okamžité a úplné. Nejasnosti panují také kolem načasování příměří a podmínek tranzitu. Není například zřejmé, zda lodě budou muset za průjezd průlivem platit, ani s jakými konkrétními pravidly musí rejdaři počítat.
I proto se i další odborníci domnívají, že obnovení provozu nebude tak rychlé, jak Trumpova administrativa předpokládá. „Očekávám, že to bude postupné,“ potvrzuje analytik Lewis Hart.
V Perském zálivu čeká 426 ropných tankerů
Podle údajů analytické společnosti Kpler čeká na průjezd průlivem aktuálně 426 ropných tankerů, 19 lodí přepravujících LNG a 34 tankerů s LPG. Další desítky plavidel převážejí kovy, obilí nebo kontejnery. Největší pozornost přitom poutají lodě se zkapalněným zemním plynem. Od začátku konfliktu se totiž přes Hormuz nedostalo jediné plně naložené plavidlo s LNG.
Analytici zároveň upozorňují, že Írán si pravděpodobně ponechá kontrolu nad tím, kdo bude moci Hormuzským průlivem proplout, za jakých podmínek a za jakou cenu. Důležité také bude sledovat, zda průliv budou moci využívat i lodě bez přímé ochrany ze strany Íránu.
„Íránský režim bude velmi pravděpodobně kontrolovat, kdo bude mít možnost proplout a komu bude průjezd naopak odepřen,“ domnívá se expert na lodní dopravu Michael Pregent.
Na obnovení dopravy Hormuzu čeká i 20 tisíc námořníků. Těm navíc v Perském zálivu mnohdy dochází jídlo a čelí obrovské únavě i psychickému tlaku. Řada z nich neviděla svou rodinu a blízké již několik týdnů, uzavírá Bloomberg.