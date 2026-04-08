  13:52
Rejdaři i obchodníci s velkým napětím sledují, jak se v nejbližších hodinách a dnech vyvine situace v Hormuzském průlivu. Na odblokování této přepravní tepny čeká více než osm stovek plavidel, která jsou od konce letošního února v oblasti Perského zálivu uvězněná. Návrat k běžnému provozu však nebude okamžitý, varují odborníci.
Tanker proplouvající Hormuzským průlivem.

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...
Zablokování Suezského průplavu samozřejmě upomíná na aktuální krizi kolem...
USA zlikvidovaly deset íránských minonosných lodí. (10. března 2026)
Strategicky klíčová vodní cesta mezi Perským a Ománským zálivem, dlouhá 150 km...
Spojené státy a Írán v úterý oznámily, že se dohodly na dočasném čtrnáctidenním příměří, jehož součástí je i odblokování Hormuzského průlivu. Bližší podrobnosti ale zůstávají i po několika hodinách nejasné. V napětí jsou také rejdaři, kteří čekají na bližší podrobnosti a bezpečnostní záruky, píše agentura Bloomberg.

Ačkoliv loďařské společnosti vnímají íránsko-americkou dohodu o příměří pozitivně, okamžité obnovení provozu zatím nejspíš nepřipadá v úvahu. Japonská asociace rejdařů uvedla, že si nejprve důkladně prostuduje parametry dohody. Teprve poté poskytne svým členům doporučení, zda je proplutí bezpečné.

Klíčem k obnovení provozu je důvěra

Pochybnosti jsou patrné i u dalších rejdařů, a proto odborníci říkají, že obnovení provozu nebude okamžité. „Lodní dopravu není možné obnovit za 24 hodin. Majitelé tankerů, jejich posádky i pojišťovny musí věřit, že nebezpečí ustalo,“ upozornila bezpečnostní analytička Jennifer Parkerová.

Loďařské společnosti zároveň znepokojuje, že detaily íránsko-americké dohody zatím zůstávají nejasné. Teherán hovoří o dvoutýdenním období bezpečného průjezdu Hormuzským průlivem, přičemž trasu mají kontrolovat jeho ozbrojené složky.

Administrativa amerického prezidenta Donald Trump naopak tvrdí, že otevření bude okamžité a úplné. Nejasnosti panují také kolem načasování příměří a podmínek tranzitu. Není například zřejmé, zda lodě budou muset za průjezd průlivem platit, ani s jakými konkrétními pravidly musí rejdaři počítat.

I proto se i další odborníci domnívají, že obnovení provozu nebude tak rychlé, jak Trumpova administrativa předpokládá. „Očekávám, že to bude postupné,“ potvrzuje analytik Lewis Hart.

V Perském zálivu čeká 426 ropných tankerů

Podle údajů analytické společnosti Kpler čeká na průjezd průlivem aktuálně 426 ropných tankerů, 19 lodí přepravujících LNG a 34 tankerů s LPG. Další desítky plavidel převážejí kovy, obilí nebo kontejnery. Největší pozornost přitom poutají lodě se zkapalněným zemním plynem. Od začátku konfliktu se totiž přes Hormuz nedostalo jediné plně naložené plavidlo s LNG.

Analytici zároveň upozorňují, že Írán si pravděpodobně ponechá kontrolu nad tím, kdo bude moci Hormuzským průlivem proplout, za jakých podmínek a za jakou cenu. Důležité také bude sledovat, zda průliv budou moci využívat i lodě bez přímé ochrany ze strany Íránu.

„Íránský režim bude velmi pravděpodobně kontrolovat, kdo bude mít možnost proplout a komu bude průjezd naopak odepřen,“ domnívá se expert na lodní dopravu Michael Pregent.

Na obnovení dopravy Hormuzu čeká i 20 tisíc námořníků. Těm navíc v Perském zálivu mnohdy dochází jídlo a čelí obrovské únavě i psychickému tlaku. Řada z nich neviděla svou rodinu a blízké již několik týdnů, uzavírá Bloomberg.

Kuvajt a Emiráty hlásí i po příměří útoky z Íránu, ten mluví o zásahu své rafinerie

Kouř stoupá po útoku íránského dronu na palivové nádrže na mezinárodním letišti...

Budeme blokovat jednání ke zrušení poplatků ČT, dojde na spacáky, řekl Kupka

Předseda ODS Martin Kupka představil priority stínové vlády a členy týmu. (9....

Skončí množství pořadů, varuje Rada ČT před změnou financování. Kromě Matochy a Xavera

Luboš Xaver Veselý na mimořádném jednání Rady České televize ohledně...

NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, od rána zasahuje v Brně

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na...

Konflikt o suroviny: Rusko a Ukrajina vedou válku v týlu. Kyjevu dochází nafta pro armádu

Ukrajinci od začátku roku 2025 eskalují bezpilotní útoky na ruskou ropnou...

Úřad Prahy 15 je po požáru střechy bez proudu, vytopená je polovina budovy

Hasiči likvidují požár střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních...

Konečně nějaká dobrá zpráva, nutný je trvalý mír, reagují lídři na příměří

Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....

Svoboda rodičky není absolutní, rozhodl Nejvyšší soud v kauze domácího porodu

ilustrační snímek

Teleskop

Ústup Římanů z Británie mělo nastartovat vyprahlé klima. Jenže je to jinak

Ilustrační obrázek

Severní Korea odpálila několik balistických střel směrem k Japonskému moři

Mezikontinentální balistická raketa při odpalovacím cvičení na mezinárodním...

Televizi na burzu a stínovou vládu do Bohnic, bude tam mít klid na další skvělé nápady

Martin Kupka a Radim Ivan při grilování kandidátů na předsedu ODS na kongresu...

