Hormuzským průlivem proplulo nejvíc tankerů s ropou od začátku července

Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického činitele.
Hormuzský průliv se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Kvůli konfliktu v oblasti se provoz na této námořní trase výrazně snížil, což vedlo k cenovým výkyvům na trzích s ropou a plynem. Začátkem září průlivem proplouvalo průměrně 14 plavidel denně. O víkendu 12. a 13. září jejich počet klesl dokonce na 4 plavidla za oba dny.
Před válkou klíčovou námořní trasou denně proplouvalo 130 až 140 nákladních lodí a proudila tudy zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.