Hormuzský průliv se opět otevřel, proplouvá jím konvoj tankerů

Autor: ,
  9:21
Perský záliv opouští konvoj tankerů, který proplouvá znovuotevřeným Hormuzským průlivem. Vyplývá to z veřejně přístupných údajů o námořní dopravě. Průliv byl do pátku zablokovaný.

Konvoj tvoří čtyři plavidla přepravující zkapalněný ropný plyn (LPG) a několik tankerů s ropnými a chemickými produkty. K průlivu připlouvají ze zálivu další tankery, vyplývá z dat serveru MarineTraffic, který sleduje lodní dopravu.

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 11. března 2026
21 fotografií

Když Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán, podařilo se Teheránu v odvetě ochromit plavbu Hormuzským průlivem kombinací několika útoků na plavidla a hrozbami dalších úderů. Omezení přepravy ropy a plynu v průlivu přispělo k výraznému růstu cen těchto komodit na světových trzích.

V pátek znovuotevření průlivu oznámil íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, což následně potvrdil americký prezident Donald Trump. Otevření průlivu bylo jednou z podmínek americké administrativy pro ukončení války s Íránem.

Přestože se minulý týden Spojené státy a Írán shodly na dvoutýdenním příměří, Teherán k úplnému otevření průlivu nepřistoupil a požadoval, aby se dohodnuté příměří vztahovalo i na konflikt mezi izraelskou armádou a proíránským hnutím Hizballáh v Libanonu.

Ve čtvrtek Trump oznámil desetidenní příměří, které pozastavuje boje mezi izraelskou armádou a Hizballáhem. Arakčí uvedl, že Hormuzský průliv bude otevřen jen po dobu trvání libanonského příměří. Podle Trumpa ale Írán souhlasil s tím, že průliv už nikdy neuzavře. Prezident rovněž dodal, že americká námořní blokáda íránských přístavů, jejímž cílem je omezit příjmy Teheránu z prodeje ropy, bude pokračovat.

Trump od Íránu očekává rychlé dosažení dohody, která bude zahrnovat i řešení íránského jaderného programu. Současné americko-íránské příměří vyprší ve středu a Trump už dal najevo, že zvažuje jeho neprodloužení, pokud nebude dohody dosaženo.

6. března 2026
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.