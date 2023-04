Home office umožňuje 93 procent firem, vyplývá z průzkumu Hospodářské komory

Mezi hlavní změny patří zakotvení práce na dálku. O tu mohou pořádat například těhotné ženy, zaměstnanci pečující o malé dítě nebo třeba staršího člověka. Zaměstnavatel nemusí žádosti vyhovět, rozhodnutí však musí zdůvodnit.

Březnové šetření Hospodářské komory ČR, kterého se účastnilo 445 respondentů, však ukazuje, že home office patří mezi běžně poskytované benefity. Průzkumu se účastnili zástupci mikro, malých, středních i velkých firem působících v různých odvětvích ekonomiky napříč všemi kraji České republiky.

Viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza na středeční tiskové konferenci uvedl, že home office v případě, že to charakter práce umožňuje, nyní nabízí 93 procent zaměstnavatelů.

Denně pracuje z domu minimum zaměstnanců

Z domova zaměstnanci většinou nepracují každý den. Zhruba třetina ze všech oslovených firem uvedla, že její zaměstnanci pracují z domova méně než jednou týdně. Pouhá dvě procenta respondentů zmínila, že jejich zaměstnanci pracují z domova denně.

„Firmy to mají hodně různě. Není tady jedno dominantní pravidlo. Velmi to závisí i na firemní kultuře i na tom, jak moc jsou to firmy, kde máte spíš samostatné zaměstnance versus to, kdy se pracuje v týmu a dává smysl potkávat se pravidelně,“ uvedl Prouza.

Důvody pro poskytování práce z domova (N=445) | foto: Hospodářská komora ČR

Podle šetření Hospodářské komory necelých 70 procent firem shledává výkon práce z domova jako vhodné řešení v případech, kdy zaměstnanec musí pečovat o člena rodiny, například o nemocné dítě.

Šest z deseti firem práci z domova vnímá jako firemní benefit, který pomáhá zaměstnancům lépe sladit svůj osobní a pracovní život. Necelá polovina firem souhlasí s tím, že výkon práce z domova může být vhodným řešením pro zaměstnance se jakýmkoliv zdravotním problémem, typicky například s nachlazením.

Zhruba třetina společností (34,5 procenta) pak umožňuje pracovat zaměstnancům z domova z důvodu ušetření času dojížděním do zaměstnání. Přibližně stejná část firem (31,7 procenta) práci z domova také považuje za způsob, jak svou firmu mohou zatraktivnit v očích potenciálních zájemců o zaměstnání, a 26,3 procenta respondentů si umožněním práce z domova snaží udržet své stávající zaměstnance.

„Platí, že spousta lidí se naučila to, že pokud mají třeba malé děti, odjíždějí na chalupy už ve čtvrtek večer, v pátek pracují z domova. Flexibilita je něco, o co mají lidi zájem,“ řekl Prouza.

Novela řeší i „dohodáře“

Novelou zákoníku práce se především provádí transpozice evropské legislativy, konkrétně pak směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU, směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem a směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby.

Vládní novela řeší i „dohodáře“. Ti by měli mít za určitých podmínek nárok na dovolenou. „Jsou to věci, o které někteří lidé, kteří pracují na dohodu, nestojí. Zejména ti, kteří si tím jenom přivydělávají třeba k nějaké jiné práci,“ zmínil Prouza na tiskové konferenci.

Jak ale dodal, v jiných evropských zemích pracují mnohdy lidé na dohodu v delších časových úsecích a mají to jako jedinou práci. „Tam to třeba dává větší smysl, u nás je to často doplněk, druhá práce, kde to smysl nemá, ale v tom jsme celkem v Evropě v minoritě,“ doplnil.

Jak ale dodal, pravidlům rozumí. „Neumím na to nic jiného říct než to, že bohužel si s tím budeme muset poradit. Bude to něco stát, bude to zvedat náklady, což v dnešní době není úplně moudré, ale bohužel nebyla jiná cesta,“ uzavřel Prouza.