Všichni, i nečlenové by měli platit příspěvek, navrhuje Hospodářská komora

Na tuto informaci upozornili ve středu novinky.cz. Komora sdružuje přibližně šestnáct tisíc členů organizovaných v 59 komorách v regionech a ve 124 oborových asociacích.

„O tom nerozhoduje Hospodářská komora, ale zákonodárci. Hospodářská komora je zřizovaná zákonem,“ uvedl v této souvislosti pro iDNES.cz Miroslav Diro, mluvčí Hospodářské komory. Viceprezident HK ČR Filip Dvořák odmítl informaci jakkoliv komentovat.

„Komora prosazuje a chrání zájmy všech podnikatelů, nikoliv jen svých členů. V návaznosti na toto východisko návrh zavádí i institut poplatku, který budou platit všichni podnikatelé bez ohledu na členství v komoře,“ píše se v interním materiálu, který měl prezident komory Zdeněk Zajíček předložit jejímu představenstvu na konci listopadu. Jak se dále uvádí v dokumentu, poplatek je navrhován v přiměřené roční výši nepřesahující 200 Kč, s tím, že se předpokládá jeho automatická valorizace.

Ze stovky největších českých firem je členem Hospodářské komory ČR zhruba šedesát z nich. Zbylé firmy mají důvod, proč členy nejsou. Zavedení povinného poplatku by je zcela jistě zaskočilo, shodují se odborníci.

Návrh zavedení povinných příspěvků není ničím novým, sporadicky se objevuje společně s myšlenkou povinného členství všech podnikatelů v ČR v podstatě od roku 1993, kdy Hospodářská komora ČR vznikla.

Zákon o HK ČR nebyl novelizován třicet let. Původně obsahoval myšlenku povinného členství, jako je to v několika evropských zemích. Připravovaná novela zákona by se však měla týkat především oblasti komorové sítě či koncepce možných služeb pro podnikatele.

Návrh na zavedení poplatku podle všeho souvisí s pokrytím financí na portál pro podnikatele. Ten byl měl do budoucna poskytovat vesměs placené, dobrovolně čerpané služby – základní i nadstavbové, přičemž základní služby by byly poskytovány bezplatně podnikatelům, kteří uhradili podnikatelský poplatek.