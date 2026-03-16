Země Perského zálivu sčítají škody. Ekonomiky mohou klesnout víc než za pandemie

Důsledky americko-izraelského konfliktu s Íránem mohou tvrdě zasáhnout státy Perského zálivu. Ekonomiky Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru nebo Spojených arabských emirátů by mohly zažít největší propad za posledních třicet let. Současná válka by pro ně mohla znamenat ještě vážnější hospodářský otřes než globální finanční krize v roce 2008 nebo nedávná pandemie, varuje ekonom.
Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených arabských emirátech po zprávách o íránských útocích v Dubaji. (1. března 2026) | foto: ČTK

Z Dubaje stoupá dým poté, co na zem dopadly trosky ze sestřelené íránské...
Odstavená letadla na mezinárodním letišti v Dubaji po jeho uzavření (2. března...
Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...
Pokud by se boje protáhly do konce letošního dubna, nejtvrdší důsledky by pocítily především Katar a Kuvajt. Podle analýzy ekonoma Farouka Soussy z investiční banky Goldman Sachs by v takovém případě mohl hrubý domácí produkt obou zemí letos klesnout až o 14 procent, upozorňuje agentura Bloomberg

Tak hluboký hospodářský propad Kuvajt ani Katar nezažily od počátku 90. let minulého století. Tehdy světové ropné trhy otřásla irácká invaze do Kuvajtu, která v Perském zálivu rozpoutala rozsáhlou válku.

Hlavním důvodem očekávaného ekonomického poklesu je především uzavření strategického Hormuzského průlivu. Ekonomiky Kataru i Kuvajtu jsou totiž silně závislé na vývozu ropy a zemního plynu, který právě touto námořní trasou proudí na světové trhy.

S propadem musí počítat i Saúdská Arábie

Se slabším hospodářským výkonem by však musely počítat také Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie. Propad jejich ekonomik by byl podle analytiků citelný, ale výrazně menší než v případě Kuvajtu nebo Kataru.

Na rozdíl od těchto dvou států totiž nejsou zcela závislé na průchodnosti Hormuzského průlivu. Část své ropy totiž dokážou vyvážet alternativní cestou, a to prostřednictvím svých ropovodů. Díky tomu mohou alespoň část dodávek na světové trhy udržet i v případě, že by průliv zůstal delší dobu uzavřený.

„Pro země Perského zálivu může být současná válka více problematická než pandemie covidu. Až se situace v regionu uklidní, státy se opět postaví na nohy. Nějakou dobu to však potrvá. Je zároveň otázkou, jestli se zemím podaří opět plně obnovit důvěru investorů a firem. To ukáže až čas,“ prohlásil pro Bloomberg analytik Soussa.

Škody se očekávají i v cestovním ruchu

Nabízí se také otázka, jaké šrámy nechá v dlouhodobém horizontu válka na neropných sektorech, a to hlavně turismu. Konkrétně třeba Dubaj je totiž na turistickém ruchu každým rokem více závislá. Nepříjemné důsledky se očekávají také v realitním sektoru všech států Blízkého východu.

Ekonom investiční banky Goldman Sachs očekává, že hospodářství Saúdské Arábie mohlo letos oslabit zhruba o tři procenta. Spojené arabské emiráty by pak v případě, že by se válka protáhla do konce dubna, mohly čelit přibližně pětiprocentnímu poklesu ekonomiky.

Vývoj z posledních dnů bohužel nenaznačuje, že by válka na Blízkém východě měla v dohledné době skončit. Americký prezident Trump prohlásil, že Írán zatím není na mírovou dohodu připraven. Boje tedy pokračují a americká armáda během víkendu vojensky zasáhla třeba i ropná zařízení na íránském ostrově Charg.

Cena jednoho barelu severomořské ropy Brent se v pondělí dopoledne obchodovala za 104 amerických dolarů. Ropné firmy v regionu mimo jiné začaly snižovat i těžbu, neboť jejich ropné sklady jsou naplněné a kvůli problémům v Hormuzském průlivu není možné ropu jednoduše vyvážet, uzavírá Bloomberg.

Země Perského zálivu sčítají škody. Ekonomiky mohou klesnout víc než za pandemie

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

