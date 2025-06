USA již v květnu zastavily dovoz dobytka z Mexika, protože se hmyz rozšířil do vzdálenosti 1 100 kilometrů od texaských hranic. Už nyní byly stavy skotu ve Spojených státech na nejnižších úrovních za poslední desetiletí mimo jiné kvůli suchu, zavření hranic tak může ještě zvýšit rekordní ceny hovězího masa, informuje agentura Reuters.

Nestouply jenom tamní ceny steaků, ale i mletého masa. Libové mleté maso, tedy s nízkým obsahem tuku, stálo už v květnu zhruba 420 korun za kilogram, zdražilo tak v posledních měsících až o třetinu. Bistra proto více nabízejí hot dogy místo hamburgerů, aby se vyhnuly zdražování.

Bzučivka masožravá (lat. Cochliomyia hominivorax) je parazitická moucha, jejichž samičky kladou vajíčka do ran a oděrek teplokrevných živočichů. Oběťmi jsou často hospodářská a divoká zvířata. Jakmile se vajíčka vylíhnou, stovky larev se pustí do živého masa, kterým se krmí a ránu tak zvětšují. Pokud nedojde k léčbě zvířete, může i pojít.

Jak agentura upozorňuje, pokud dojnici nakazí tyto mouchy skrze drobnou odřeninu, cejchovací ránu nebo špatně hojící se zranění po ušní známce, velmi rychle se tato místa můžou proměnit v zející rány pokryté kroutícími se červy, zamoření je pak vystavené celé stádo. Tito parazité byli vymýceni z USA v 60. letech minulého století, kdy výzkumníci začali s vypouštěním obrovského množství neplodných samečků mušek. Po spáření samičky kladly neoplodněná vajíčka.

Spojené státy běžně každoročně dovážejí z Mexika přes milion kusů skotu, už od loňského listopadu do února byl ale dovoz kvůli výskytu parazitů pozastaven. Mexický zástav většinou dorůstá před porážkou pět až šest měsíců na amerických farmách, pokud dojde ke snížení porážek, nejspíš ke zvýšení cen dojde.

Bzučivky se rády nakrmí i bezdomovcem

Problém se navíc nemusí týkat jen amerických krav, ale i lidí. Podle profesora veterinární medicína na minnesotské univerzitě Timothyho Goldsmithe se bzučivky rády živí i lidmi, pokud se jim to umožní. „Nejvíce ohrožení jsou bezdomovci, protože spí venku a mají omezený přístup k hygienickým pomůckám a lékařské péči,“ říká.

Panamská továrna, kde se chovají a sterilizují samečci bzučivek, jich každý týden vypustí do přírody na 100 milionů. Odborníci ale říkají, že pro zabránění šíření choroby na sever by bylo potřeba více podobných provozů. „Bzučivky nedoletí dál než kolem 20 km, mohou ale putovat na dlouhé vzdálenosti zavrtané ve svých hostitelích,“ říká entomoložka z texaské A&M University Sonja Swigerová.

Protože mouchy překonaly úzká hrdla Panamy a Mexika, bude potřeba exponenciální množství sterilních samečků, aby se zabránilo dalšímu rozšíření parazitického hmyzu. Spojené státy již oznámily, že investují 21 milionů dolarů na přeměnu chovatelského místa na octomilky v Mexiku na produkci neplodných samců bzučivek. Podle tamního ministerstva zemědělství se otevře hranice nejspíš až na konci roku, uzavírá Reuters.