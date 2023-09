České firmy zápasí s home office, hledají hybridní ideál

„Jsme na prahu velkých změn celého pracovního prostředí,“ tvrdí Milan Rataj, spoluzakladatel HR startupu Sloneek. Podle jeho slov ale nejsou české firmy s to pod tlakem nenadálých událostí pohotově reagovat. „Cítit je především nejistota a váhání.“

Postupně se začíná profilovat model hybridní práce, která má podle personalistů skloubit to nejlepší z obou světů. Jednak může být za určitých podmínek efektivnější, jednak podporuje flexibilitu. Zaměstnanec si tak může práci skládat dle libosti.

Práce na dálku ale není bez komplikací, zhruba desetina případů home office se totiž spojuje s nižší produktivitou, slabší motivací a možným zneužíváním ze strany zaměstnanců, vychází z průzkumu, který probíhal na jaře a zapojilo se do něj 172 firem v Česku i na Slovensku.

Práci rozdělenou mezi kancelář a prakticky kterékoli jiné místo si sice doba covidová vydobyla, současně se firmy ale snaží zaměstnance postupně „nahnat“ zpátky alespoň na dva dny. Podle Sloneeku neumí korporáty s takovým množstvím lidí na dálku pracovat.

Z průzkumu vychází, že firmy považují hybridní pracovní týden za benefit pro zaměstnance a trochu i nutnost, pokud si chtějí kvalitní lidi udržet. Jen necelých devět procent z nich ovšem uvedlo, že má hybridní spolupráce pozitivní vliv na produktivitu. Současně nějaký typ takto děleného týdne využívá 84 procent dotázaných firem.

Home office si firmy rozkládají různě, více než třetina dny neomezuje, čtvrtina firem pak umožňuje zůstat doma dva dny v týdnu. Šestnáct procent firem pak svým zaměstnancům nedovolí home office vůbec.

Podle odborníků je pro firmy zásadním problémem udržení firemní kultury v době Teamsů, Slacků a Zoomů. Mezilidskou komunikaci opakovaně společnosti podceňují, přitom sociální interakce vede k lepším vztahům a ty k motivaci pro práci a k pocitu, že to, co člověk dělá, má smysl.

Pětina z dotázaných firem nicméně uvedla, že poslání a vize nemají nebo s nimi lidé nejsou seznámeni. Rataj popisuje, že nedostatečně komunikované hodnoty jsou pak kamenem úrazu pro firmy, které chtějí být hybridní. Průzkum ukazuje, že úspěšné fungování v hybridu padá s kvalitou firemní kultury.

Klíčová je i nutnost předávání zkušeností. „Pokud by elitní programátoři pracovali jen na dálku, nepotkávali by se s juniory a nevychovávali by novou generaci,“ vysvětluje datový expert Vojta Roček z fondu Presto Ventures.

Hybridní spolupráce je trendem, na který však podle Sloneeku nejsou firmy v Česku a na Slovensku zcela připraveny. Ve třetině firem management nepracuje s kompetencemi lidí, talenty pak nerozvíjí šedesát procent z nich. Úspěch fungování v hybridním formátu je ale právě na schopnosti firem pracovat se znalostmi a predispozicemi lidí závislý.

„Viníky jsou nedostatek dat o chodu firmy a manažeři, kteří o klíčových trendech přemýšlejí jen velice okrajově,“ dodává Rataj.