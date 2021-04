Hrozí kritický nedostatek elektroniky. Výrobci se bez důležité součástky za pár korun neobejdou

PRAHA Rok s pandemií covidu-19 se začíná v plné síle projevovat také na globálním trhu s elektronikou. Technologickým producentům chybí další důležitá součástka, bez níž nemohou dokončit výrobu notebooků, chytrých telefonů, ale ani spotřebičů do domácnosti – čipy do displejů. Zákazníci musí počítat s omezenými dodávkami i zvyšováním cen.

Po čipech řídících výkonné počítače, chytré telefony a další elektroniku se na seznam nedostatkového zboží přidává tzv. display driver. Ten sice na rozdíl od stodolarových čipů od Intelu a dalších technologických gigantů vyjde na pouhý dolar, přesto dokáže zastavit i ty největší výrobce elektrotechniky. Oslabení producenti zdaleka nestíhají vyhovět poptávce. „Můžete mít všechno ostatní, ale jakmile chybí display driver, finální produkt prostě nevznikne,“ říká Stacy Rasgonová, která se zabývá výrobou polovodičů ve firmě Sanford C. Bernstein.



Takový zájem výrobci nečekali

Jedinou funkcí čipu display driver je přitom sdělit základní instrukce k tomu, aby se rozsvítil displej přístroje. Jejich nedostatek se však podle agentury Bloomberg kromě typických televizí, notebooků a chytrých telefonů promítne také třeba do produkce automobilů, letadel nebo třeba ledniček a dalších spotřebičů do domácnosti.

Kromě omezených dodávek je však pravděpodobné, že nedostatek těchto „laciných“ součástek vyžene nahoru také konečné ceny elektroniky. Jak pro příklad uvedla agentura Bloomberg, výrazně se to už projevilo u LCD televizorů, jejichž ceny v porovnání s loňským lednem zdvojnásobily. A kvůli extrémnímu nedostatku čipů display driver se podle Bloombergu vzestupný trend udrží nejméně do třetího čtvrtletí tohoto roku.

Zájem o osobní elektroniku totiž celosvětově vystřelil už loni, kdy jednu zemi za druhou začal sužovat koronavirus. Doma se začala odehrávat zábava, práce, ale i školní výuka, a tak lidé začali ve velkém nakupovat nové a lepší notebooky, televize, herní konzole a další vybavení, které by „přežití“ v lockdownu usnadnily. A zájem neustává ani po roce života s pandemií.

S takovou poptávkou však na jaře loňského roku pochopitelně nepočítali světoví producenti. Jak se epidemie začala rozšiřovat z Číny do dalších zemí, mnoho firem preventivně omezilo výrobní kapacity nebo do plynulé výroby později zasáhla nákaza covidem-19. „Předpokládali jsme, že nastane obdobný model jako během finanční krize, a zastavili jsme proto veškeré projekty. Poptávka ale byla v tomto případě velmi pružná,“ vysvětlila Rasgonová.

Vyšší výroba – vyšší ceny

Firmy na výrobu čipů si však se vzniklou situací nevědí rady. Například jeden z hlavních tchajwanských producentů polovodičů, firma Taiwan Semiconductor Manufacturing, uvedla, že poptávku není schopna pokrýt ani v případě, že by fabriky fungovaly na více než 100 procent.

„Takový nedostatek čipů jsem za dvacet let od založení podniku nezažil,“ konstatoval Jordan Wu, spoluzakladatel a ředitel jednoho z nevětších dodavatelů čipů display driver Himax Technologies. I další producenti se shodují na tom, že budováním dalších výrobních kapacit by se zboží ještě více prodražilo. „To by vyšlo příliš draho,“ shrnul Wu.

Nedostatek řídicích čipů nedávno zastavil výrobu například v automobilkách Ford, Nissan nebo Volkswagen. Ty kvůli tomu předpokládají ušlý zisk za více než 60 miliard dolarů. Vážné problémy očekává také výrobce elektroniky Samsung. Světlo na konci tunelu je přitom pro firmy zatím v nedohlednu.