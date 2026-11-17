Americký Kongres dnes zároveň oznámil, že Huang souhlasil, že 1. prosince vystoupí před výbory, které prověřují prodej pokročilých čipů společnosti v souvislosti s obavami o národní bezpečnost.
Huang odstoupil z funkce minulý týden v souvislosti se skandálem týkajícím se jeho vztahu s údajnou čínskou špiónkou. Dnes uvedl, že vzhledem k množství výzev k návratu je připraven vrátit se do funkce generálního ředitele, pokud by správní rada rozhodla, že je to v nejlepším zájmu akcionářů a zaměstnanců. V prohlášení dodal, že hluboce lituje, jako správní radě způsobil problémy, a za své chyby prý bere plnou odpovědnost. Pokud by správní rada rozhodla o jeho návratu, bylo by to pro něj ctí.
Představitelé tří výborů americké Sněmovny reprezentantů, které mají na starosti dohled nad otázkami týkajícími se Číny a zpravodajských služeb, uvedli, že Huang dobrovolně souhlasil s účastí na rozhovorech, z nichž budou pořizovány zápisy. Kromě Huanga bude vyslechnut i vedoucí právního oddělení firmy Tim Teter. Zákonodárci od nich chtějí získat podrobné vysvětlení okolností, které podle nich mohly představovat ohrožení národní bezpečnosti Spojených států.
Zajímají se především o to, jakou roli sehrála Nvidia při zpřístupnění svých nejvyspělejších čipů čínským subjektům, které mohou představovat bezpečnostní riziko. Chtějí také objasnit, zda a jak do případu zasáhla osoba podezřelá ze spolupráce s čínskou rozvědkou. Podle kongresmanů potřebuje americká veřejnost znát Huangovu roli v celé záležitosti i to, jak společnost postupovala při prodeji pokročilých čipů do Číny.
Huang má před výbory vypovídat 1. prosince a Teter 2. prosince, uvedla agentura AP.
Návrat bývalého šéfa společnosti přitom podporuje i americký prezident Donald Trump. „Rozhodně by mi nevadilo to vidět. Myslím, že si z toho vzal velké ponaučení,“ řekl Trump reportérům na dotaz, zda by se měl Huang do Nvidie vrátit. Poukázal přitom na kampaň za jeho návrat v podobě otevřeného dopisu, který podepsalo přes 158 tisíc lidí včetně technologického magnáta Elona Muska.