Jensen Huang se po dramatickém návratu do čela společnosti Nvidia snaží uklidnit zaměstnance i investory. Na úterním setkání s pracovníky v kalifornské centrále firmy se omluvil za své jednání, přiznal několik závažných chyb a oznámil, že kvůli nim pravidelně dochází na terapii.
„Zklamal jsem vás,“ řekl podle agentury Bloomberg zaměstnancům spoluzakladatel největšího světového výrobce čipů. Setkání označil za nejtěžší firemní schůzi, jakou kdy absolvoval. Přiznal, že porušil etický kodex Nvidie, a vyjádřil vděčnost za druhou šanci vést společnost, kterou před třemi desetiletími pomáhal založit.
Huang zároveň uvedl, že na terapii dochází každý den. Podle agentury Reuters zaměstnancům řekl, že udělal „několik hrozných chyb“. Připustil také, že porušení firemních pravidel je nepřijatelné.
Ještě náročnější než rozhovor se zaměstnanci pro něj podle Bloombergu bylo setkání s vlastní manželkou.
Huang před zaměstnance předstoupil necelý týden poté, co se uskutečnila podobná schůze bez jeho účasti. Nvidia tehdy připravovala hledání jeho nástupce. Šéf společnosti totiž krátce předtím rezignoval poté, co vyšly najevo informace o jeho mimomanželských vztazích, mimo jiné s podřízenou zaměstnankyní a údajnou čínskou špionkou.
V pondělí však představenstvo po intervenci Donalda Trumpa rozhodlo o jeho návratu.
Trump se za něj postavil
Huang na úterní schůzi odmítl, že by se do funkce vrátil díky politickému tlaku nebo proto, že jako úspěšný technologický podnikatel stojí nad zákonem. Podle něj představenstvo rozhodovalo na základě vyhodnocení dostupných informací a ujištění, že jeho návrat nepředstavuje bezpečnostní riziko pro Spojené státy.
„Trump má Nvidii rád. Je to můj prezident,“ řekl podle Bloombergu zaměstnancům. Dodal, že jeho úkolem je přispívat k úspěchu prezidenta i celé země. Nvidia je podle něj apolitická společnost a stejně by postupovala bez ohledu na to, kdo bude příštím prezidentem.
Trump si přitom zásluhy za Huangův návrat přisvojil. V rozhovoru s televizí CNBC podpořil stanovisko představenstva, že návrat šéfa Nvidie nepředstavuje ohrožení národní bezpečnosti. Deníku New York Post následně řekl, že by byl ochoten Huanga v případě potřeby omilostnit, zároveň ale věří, že to nebude nutné.
Trump navíc připustil, že by americká vláda mohla získat podíl přímo v Nvidii, podobně jako loni získala více než desetiprocentní podíl v Intelu. „Přemýšlel jsem o tom. Řekl jsem si: Možná bych to měl udělat. Zatím jsem to ale neotevřel. Možná ještě není pozdě,“ řekl prezident deníku.
Nvidia čelí vyšetřováním
Okolnosti Huangova odchodu a návratu navíc prověřují americké úřady. Podle Reuters se jimi zabývají mimo jiné FBI, ministerstvo spravedlnosti a Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). Vlastní vyšetřování vede také představenstvo Nvidie. Zaměřuje se na možné zahraniční zpravodajské aktivity, národní bezpečnost a dodržování pravidel pro vývoz technologií.
Huang má 3. prosince vypovídat na veřejném slyšení v americkém Senátu. Jeho vystoupení představuje další potenciální riziko pro společnost, která se snaží uklidnit situaci po turbulentních týdnech.
Americký ministr spravedlnosti Todd Blanche v úterý označil Nvidii za společnost, která se chová jako dobrý firemní občan. Odmítl však odpovědět na otázky, zda ministerstvo vyšetřuje okolnosti Huangova dočasného odchodu.
„Pokud by Nvidia byla terčem trestního vyšetřování nebo mu bránila, pak by to samozřejmě nebylo v souladu s tím, co prezident sděluje americké veřejnosti,“ uvedl Blanche.
Podle investičního manažera Dana Sheehana ze společnosti Telos Wealth Advisors Huangův návrat sice odstranil jednu zásadní nejistotu, zároveň ale otevřel nové otázky týkající se řízení firmy.
„Samotné znovujmenování vyvolává stejně mnoho otázek, kolik jich zodpovídá. Jeho návrat odstranil jednu velkou nejistotu, ale zůstává otazník nad tím, jak je nyní vnímáno řízení Nvidie,“ řekl Sheehan agentuře Reuters.
Dodal, že není jasné, nakolik se americká vláda bude do fungování Nvidie zapojovat a jakým způsobem bude společnost řešit otázky vnitřní odpovědnosti.
Během úterní schůze Huang poděkoval finanční ředitelce Colette Kressové, která společnost vedla v době jeho téměř dvoutýdenní nepřítomnosti. Zároveň naznačil, že nemá rád tradiční plánování nástupnictví. Nechce, aby mezi vedoucími pracovníky vznikaly souboje o nejvyšší funkci. Raději by zachoval současné vedení jako skupinu rovnocenných manažerů, kteří se soustředí na své odborné oblasti.
Huang na závěr zaměstnancům slíbil, že se bude snažit odvádět lepší práci. Na jejich otázky však tentokrát neodpovídal.