Husákovy děti nemá kdo nahradit, potřebujeme lidi ze zahraničí, říká Jaroslav Hanák

Nemáme lidi. To je věc, která je v Česku zakořeněná, a je to obrovský problém. Vláda a poslanci se moc nedívají do statistik. Kdyby ano, viděli by, že v brzké době začnou do důchodu odcházet Husákovy děti. Trh práce opustí ročně o 30 tisíc víc lidí, než kolik na něj vstoupí. To je přece takový vykřičník, že kdybych byl premiér nebo ministr práce, alarmoval bych vládu, že je třeba ihned začít hledat řešení.

Říkat, že to vyřeším rekvalifikací nezaměstnaných, může jen blbec. Z těch 230 tisíc lidí bez práce – když budu hodně měkký – polovina dělat nebude, práce jim smrdí. Nelžeme si. Jsou to lidé, kteří nikdy nedělali nebo jsou v šedé ekonomice, sem tam si něco vydělají a spolu s dávkami jim to stačí. A jsou tam i lidé, kteří nemají žádnou kvalifikaci a jsou využitelní jen krátkodobě na pomocné práce. Třeba na stavbě či v lesnictví. Ale do průmyslu, dopravy či obchodu asi těžko. Tyto lidi prostě do standardní práce nedostaneme.

Lidovky.cz: Co s tím?

Potřebujeme lidi ze zahraničí. Lidi mladé, vzdělané, kteří by sem přišli s rodinami a začali tady trvale žít. Lidi do IT, do marketingu, se znalostmi obchodních zvyklostí Západu. Když do Polska nebo Estonska přijde člověk třeba z Ukrajiny, už za 14 dní či za měsíc pracuje ve firmě, která si ho vybrala. U nás to není za šest a někdy ani za devět měsíců kvůli postupu okolo zákona o pobytu cizinců.