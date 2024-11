Sazby hypoték zamrzly. A do konce roku se už příliš nepohnou

„Hypoteční sazby stagnují na stejné úrovni už několik měsíců, banky se do zlevňování vůbec nehrnou,“ konstatoval předseda představenstva developerské společnosti Eksopol Evžen Korec. Zároveň připomněl, že zatímco centrální banka od loňského prosince srazila sazby o 2,5 procentního bodu, na hypotékách se to projevilo poklesem průměrné sazby o pouhých sedm desetin.

„Za hypoteční úvěr na 3,5 milionu korun sjednaný na 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let s aktuální hypoteční sazbou klient měsíčně zaplatí 21 116 korun. To je o zhruba patnáct set méně než na začátku letošního roku. Úspory na splátkách přitom mohly být ještě větší, prostor pro rychlejší zlevňování hypoték zůstává stále velmi velký,“ míní Korec.

Podle šéfa developerské společnosti JRD Jana Sadila by situaci mohl změnit konkurenční boj bank ohledně úrokových sazeb. Ten je ale podle něj velmi nepravděpodobný, udržování vyšších marží odpovídá racionálnímu chování finančních domů.

„Pokud by úrokové sazby klesly o jeden bod, mnoho klientů by se už zamyslelo, a to by mohlo způsobit jakousi nechtěnou lavinu refinancování,“ tvrdí Sadil. Sazby hypotečních úvěrů kolem pěti procent tak podle něj budou ještě dlouhou dobu trvat.

Podobně skeptický je k letošním výraznějším změnám i Korec. „Změna nenastala ani s příchodem podzimu, kdy zájem o hypotéky po slabším létě pravidelně roste. Žádná z bank toho nevyužila k získání nových klientů tím, že by jim nabídla levnější hypotéky než konkurence. Očekávám, že do konce roku se to už nijak nezmění,“ konstatuje.

Zájem o hypotéky je navzdory vyšším úrokovým sazbám stále značný, banky tak do zlevňování nic netlačí. Hypoteční expert ze společnosti Gepard Finance David Eim to pro iDNES.cz nedávno vysvětlil obavami lidí z toho, že až sazby klesnou výrazněji, stoupne poptávka, která prudce zdraží nemovitosti.

Ceny nemovitostí totiž tlačí vzhůru už současný zájem o úvěry na bydlení. Zdražují novostavby, ale i starší byty a nájemné. „Ceny budou v závěru roku 2024 atakovat úroveň 160 tisíc za metr čtvereční,“ uvedl Adam Greguš, hlavní ekonom JRD.

O vlastním bydlení podle něj sní mladší i starší generace, mnozí z nich na něj ale nedosáhnou. Přetrvává tedy bydlení v nájmu. „Je zde deset procent lidí, kteří aspirují na to něco vlastnit, ale s ohledem na současnost to není možné. Budou tak setrvávat v nájmech,“ uvádí Greguš.