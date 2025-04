Hypotéka, diagnóza a naděje: Skutečný příběh mladé rodiny z Moravy

Původní záměr manželů Nyklových, kteří si vysnili zděný dům ve vesničce Baška, tak úplně nevyšel. V té době, na počátku roku 2021, žili v menším pronajatém bytě ve Frýdlantě nad Ostravicí, ale vzhledem k omezenému prostoru a touze po zahradě si chtěli postavit vlastní domek. Dali dohromady projekt, oslovili stavební firmu a začali řešit jeho realizaci, respektive financování. Jako chirurg měl Karel Nykel i díky mnoha přesčasům v ostravské nemocnici nadstandardní příjem. Zooložka Markéta Nyklová byla zrovna na rodičovské dovolené s čtyřměsíční dcerkou a pobírala příspěvek od státu.

Už z dřívějška měla Markéta kontakt na finančního poradce Partners Lukáše Bakrlíka, který pocházel ze stejného města jako ona, a proto se mu ozvala. Manžel Karel se nejdříve trochu zdráhal tak citlivé téma, jako jsou peníze, probírat s někým třetím, ale uvědomoval si, že hypotéka a její nastavení jsou pro běžného člověka celkem velké sousto.

„Markétu Nyklovou jsem znal od vidění, protože jsme vyrůstali ve stejném městě, ale velice brzo nás rozdělila vzdálenost. Před čtyřmi roky mi zavolala s tím, že chtějí s manželem stavět dům a potřebovali by poradit s hypotékou. Domluvili jsme si schůzku, a začala tak naše dlouhodobá spolupráce,“ vypráví Lukáš Bakrlík.

Zadlužení se záchrannou vestou

Finanční poradce nejprve provedl potřebnou analýzu, aby zjistil výchozí situaci, jako jsou celkové příjmy, výdaje, uzavřené smlouvy, rezervy a celkové zajištění rodiny. „Hypotéka je velký závazek. Nemůžu lidem pomáhat se zadlužit, a přitom nezabezpečit jejich příjmy. Pokud nemáte pasivní příjmy, které se vyrovnají pravidelným výdajům, nebo extrémní úspory, je potřeba co nejdříve založit životní pojištění například pro případ dlouhodobého výpadku příjmů. Tím spíš u chirurga Karla, který zajišťuje 90 procent financí v domácnosti. Když to jen trochu jde, všem doporučuji také tvorbu dalších rezerv,“ vysvětluje poradce Partners Lukáš Bakrlík.

Vzhledem k celkově dobrým finančním poměrům v rodině a relativně vysoké hypotéce se Nyklovi domluvili na uzavření životního pojištění pro všechny tři její členy, což se bohužel i bohudík zároveň za pár měsíců ukázalo jako správné rozhodnutí.

K hypotéce Lukáš Bakrlík doporučil zřídit i pojištění majetku a dlouhodobé investice do podílových fondů. Současně Niklovým poradil, aby veškeré úspory nevyužili na hypotéku, ale raději si nechali i něco do zásoby. „Lukáš si nás naprosto získal. Po čtyřech letech spolupráce vidíme výsledky. Dokáže věci předvídat, ke všemu přistupuje komplexně. Teď se s ním radíme o každé ‚kravině‘. Dává nám to smysl. Třeba investice. Zpočátku nám chodily výpisy – žádné výdělky, jen jsme koukali, jak nám někam mizejí peníze. On nás ale uklidnil, že takhle to funguje. Pak se to zlomilo a investice začaly vynášet. Nedávno jsme je i navyšovali, protože jsme začínali na nízkých částkách,“ říká Markéta.

Všechno vypadalo růžově do doby, než vypukla covidová pandemie, jež zvýšila ceny za materiály a prodražila hypotéky. Proto nakonec Nyklovi museli přistoupit ke změně plánu – návrh domu se přepracoval, zmenšil. Přesto byl stále moc drahý, tudíž se přešlo na dřevostavbu a celá hypotéka se modifikovala. V porovnání s tím, co následovalo, to však byla jen drobná kaňka na kráse.

Rakovina během kojení? Bohužel

Když jednou Markéta kojila svou šestiměsíční dceru, nahmatala si v prsu bulku. Samovyšetření prsou prováděla pravidelně už od studií přírodovědecké fakulty, proto také věděla, že musí okamžitě jednat, ačkoliv ji někteří uklidňovali, že jde jistě jen o ucpanou mléčnou žlázu.

Lékaři potvrdili agresivní, rychle rostoucí hormonální nádor a dědičný gen BRCA 2. Další vyšetření prokázala rozšíření do uzlin v podpaží. „Byl to šok. V prvních momentech mi bylo nejvíc líto toho, že by mi léčba měla sebrat první, nejproměnlivější rok naší dcery. Hned jsem se rozhodla, že se jejího prvního dortu nějak dožiju a budu se i s léčbou snažit vést co nejnormálnější život. Přestože mi po chemoterapiích bylo hodně špatně, dcera a štěně ze mě udělaly zřejmě nejakčnější a nejopálenější onkologickou pacientku,“ usmívá se.

První narozeniny jako cíl: Jak jedna bulka změnila všechno

Kdyby bývala s návštěvou Mama centra otálela, po půl roce už by se nemoc rozšířila do dalších uzlin a pravděpodobně i kostí. Markéta prodělala půlroční chemoterapii, dvě operace, ozařování, biologickou léčbu a aktuálně podstupuje několikaletou hormonální terapii. Přesto zůstává pozitivní, i když přiznává, že občas je to dost náročné.

„Tělo se změnilo, nemám půlku prsu, kvůli zastavení hormonů jsem v přechodu, nemohu spát, otěhotnět, bolí mě hlava a do budoucna mě čeká odběr vaječníků i prsů. Popravdě už vůbec nevím, co říká moje tělo a co je důsledek léků.“

V nejhorších chvílích jí byl oporou manžel i rodina žijící 250 km daleko. Kvůli léčbě se musel překopat celý jejich harmonogram, protože například ozařování probíhalo každý den. I v tom ale Markéta vidí pozitiva: „Kája s dcerou jsou teď jedna ruka, mají velmi blízký vztah. Za normálních okolností by přitom byl jako chirurg stále v práci.“

Nyklovi zpětně oceňují, že díky životnímu pojištění nemuseli v tak náročné situaci řešit ještě finanční stránku. „Pamatuji si, že jsem Lukášovi říkala, že pojistka je pro mě na rodičovské zbytečná. Díky bohu, že jsme ji sjednali. Výlohy na léčbu sice hradí převážně stát, ale pak tu máte doplatky na léky, dojíždění a bohužel i pracovní omezení do budoucna. Takhle jsem dostala od pojišťovny plnění za závažné onemocnění, což mi umožňuje doléčit se a současně si prodloužit dobu, co jsem doma s dcerkou a kdy si konečně můžeme víc užívat společný čas,“ říká Markéta.

Tak jde čas

Během ročního natáčení dokumentu Nyklovi dostavěli dům a v červnu oslaví první rok v něm. Markéta je stále na hormonální léčbě a už nyní ví, že na plný úvazek se do práce vrátit nezvládne. Jako odborná asistentka se zaměřením na zoologii, konkrétně čápy bílé, totiž na univerzitě běhávala se studenty v terénu, aby uměli poznávat a pozorovat zvířata v jejich prostředí. Do pracovního procesu se každopádně v budoucnu hodlá nějakým způsobem zapojit.

V současnosti rodina řeší, jak financovat auto, kam nasměrovat peníze ze stavebního spoření nebo z jakých zdrojů dostavět plot u domu. Plány mají i cestovatelské. „Vždycky si vymyslíme něco, na co se těšit. Užíváme si sázení cibulovin kolem domu, dortíky v kavárně i opíkačku na zahradě. Teď jsme začali plánovat expedici Norsko. Letos se chystáme do Chorvatska. Také koukneme do Gdaňsku, kde to máme moc rádi. Uvažujeme i o výpravě do Francie – Paříž, Le Mans. Plánů je dost, jen bychom k tomu potřebovali další tři životy,“ uzavírá Markéta s úsměvem.