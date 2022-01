Odborníci však mají za to, že zájem o hypotéky už začal opadat a že se objemy poskytnutých hypotečních úvěrů letos sníží až o 40 procent. To by na silně konkurenčním hypotečním trhu mohlo vést ke zmírnění růstu, či dokonce k poklesu sazeb. Výraznější ochlazení zájmu však lze patrně čekat až ve druhém čtvrtletí.