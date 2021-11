Hypotéky budou dál zdražovat, ČNB zvedla základní sazbu nejvíc od roku 1997. Co tím sleduje?

Kroky centrální banky v posledních měsících nejvíce sledují lidé, kteří mají či si chtějí vzít hypoteční úvěr. Pro ně je každý krok směrem nahoru špatnou zprávou. Již na posledním měnovém jednání na konci září bankovní rada zvýšila úrokové sazby 0,75 procentního bodu, čímž základní úroková sazba, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tehdy stoupla na 1,5 procenta.

„Opětovné zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB povede ke zdražení hypoték. V kombinaci s nedostatkem stavebního materiálu, rostoucími cenami energií, nejistotou kolem stavebního zákona a s nastupující inflací bude stále těžší dosáhnout na vlastní bydlení. Na trhu bude růst význam nájemního bydlení a i zde můžeme očekávat růst cen nájemného,“ řekl pro Lidovky.cz majitel investičního nemovitostního fondu ČSNF Daniel Římal.







Otázky a odpovědi ke zvyšování sazeb

Co ČNB zvyšováním sazeb sleduje?

Růst cen je pro ekonomiku zdravý. Ale jen do jisté míry. Za přiměřenou považuje ČNB stejně jako třeba Evropská centrální banka (ECB) spotřebitelskou inflaci ve výši dvou procent, což je její tzv. inflační cíl. K tomuto cíli se snaží inflaci směrovat především úpravami svých úrokových sazeb. K těm sahá v momentě, když cítí, že jsou v ekonomice rizika (například prudce rostoucí mzdy stejně jako třeba ceny energií), která by nasměrovala inflaci mimo cíl.

Má se však za to, že opatření začnou působit (také vůbec nemusejí) až za rok či rok a půl. A ČNB uplatňuje institut takzvaného tolerančního pásma. To znamená, že pokud inflace nepřekročí hranici tří procent (anebo naopak není nižší než jedno procento), ČNB nezasahuje, odchylku od inflačního cíle o jeden procentní bod směrem nahoru či dolů toleruje.

Proč ČNB v poslední době zasahuje a proč tak razantně?

Inflace v Česku začala v poslední době překračovat toleranční pásmo už na sklonku roku 2019 a v prvním roce covidu 2020. Odchylky však nebyly tak výrazné, a navíc se nevědělo, kam ekonomika kráčí. Avšak od července letošního roku už inflace překračuje tříprocentní hranici tolerančního pásma velmi výrazně, v září už dosáhla dokonce 4,9 procenta.

Hladinu spotřebitelských cen táhlo zpočátku podle ČNB nahoru zejména zdražování výrobních vstupů, nejvíce ropy, železa, plastů či chemických výrobků. Tedy komodit dovážených ze zahraničí. K tomu se pak ale výrazně přidal i růst poptávky českých domácností. Ekonomika se rychle vzpamatovala z první vlny koronavirové pandemie, nezaměstnanost zůstává nízká, firmy nemohou sehnat dostatek lidí a platy jdou nahoru.

K tomu lidé během první vlny covidu a zčásti uzavřené ekonomiky neutráceli a na účtech v bankách jim zůstalo několik set miliard korun navíc. Po rozvolnění se se svými úsporami vydali na nákupy do obchodů i do kulturních a sportovních center a také na realitní trh. To vše táhne cenovou hladinu nahoru.

Zvyšování sazeb centrální bankou má ochladit chuť domácností i firem utrácet, tedy snížit poptávku a zmírnit tlak na ceny. Zdražování ropy a dalších zahraničních surovin, kterými si do Česka inflaci dovážíme, může ČNB ovlivnit jen velice omezeně, přes kurz koruny.

„Sazby musejí jít nahoru, aby reflektovaly, že ekonomika roste tempem mezi 2,5 až třemi procenty a že míra inflace je v současnosti na úrovni pěti procent a možná půjde i o něco výš. Současná fiskální politika je velmi uvolněná a bude uvolněná i po nástupu nové vlády. Ta totiž nebude schopna v tak krátkém horizontu dostat rozpočet do vyrovnané bilance. Za inflací nejsou jen vnější, dovezené tlaky, ale i tlaky vnitřní v podobě poptávky, k níž přispívá i přehřátý trh práce. A tyto tlaky je třeba nějakým způsobem ubrzdit, jinak by inflace prosákla celou ekonomikou a nebyla by jen krátkodobým výkyvem nahoru,“ říká vedoucí katedry měnové teorie a politiky Vysoké školy ekonomické Karel Brůna.

Jak ovlivňování inflace přes úrokové sazby funguje?

Klíčovou sazbou, kterou ČNB k usměrňování inflace používá, je dvoutýdenní repo sazba (diskontní či lombardní sazby se také zvedají, ale ty nemají tak plošný význam). Repo sazba je úrok, který platí ČNB bankám za to, že si u ní – vždy na 14 dní – uloží své volné peníze, pro které jinak nemají využití. Tím ČNB stahuje peníze z trhu a omezuje tím poptávku po zboží a službách.

Bankám zároveň jejich úložky u ČNB přinášejí zisky a zároveň nastavují spodní hladinu úroku, za nějž pak půjčují peníze firmám a lidem. Každá změna repo sazby se proto propisuje do úrokových sazeb u úvěrů. Firemních, hypotečních i třeba spotřebitelských.

Jak ovlivňuje zvyšování sazeb ČNB úvěry?

Tím, že ČNB zvyšuje repo sazbu, tedy zdražuje úvěry firmám i domácnostem a snižuje tak jejich chuť si půjčovat a přispívat ke zvyšování poptávky, která vede k růstu inflace. Stejně tak se ale může ČNB snažit – tentokrát snížením sazeb – poptávku podpořit, a tím pomoci ekonomice k růstu. I v tomto případě změna sazeb obvykle (pokud vůbec) začne působit na vývoj poptávky (a tím i inflaci) až za rok či rok a půl.

Klientské sazby bank jdou v důsledku zvyšování sazeb ČNB obecně nahoru. První „na ráně“ jsou hypoteční úvěry. Ty představují drtivou většinu z celkového objemu půjček občanům. A do nich se vyšší sazby – jak se ukázalo nedávno, kdy některé banky přepsaly své sazby i dvakrát do měsíce – promítají více než rychle. „Když začne zvyšovat sazby ČNB, tak na to samozřejmě reagují i hypoteční sazby. Ty mohou dokonce růst rychleji než sazby ČNB, protože hypoteční banky při jejich stanovování už dopředu předvídají chování ČNB,“ říká Karel Brůna.

U firemních a spotřebitelských úvěrů, které si lidé berou třeba na nákup domácího spotřebiče či dovolené, se zdražení peněz ze strany centrální banky projeví v menší míře než u hypotečních úvěrů. Jak u firem, tak i u spotřebitelských úvěrů je totiž „rozptyl“ sazeb velký, protože sazby jsou šity na míru konkrétnímu žadateli.

Jak se projeví zvýšení sazeb ČNB na úrocích z vkladů?

Když banky začnou za své úložky u ČNB dostávat vyšší úrok, měly by se o dodatečný zisk podělit se svými vkladateli. To se sice děje, ale v o dost menší míře, než je růst sazeb ČNB. Velké a střední banky mají peněz od střadatelů dost a nepotřebují lákat další výrazným růstem úroků na spořicích účtech. Čili úroky určitě budou zůstávat pod úrovní inflace, takže střadatelé budou ze svých vkladů i nadále reálně tratit.

„Rychlejší růst úrokových sazeb z vkladů se bude týkat jen malých bank, které mají nedostatek primárních vkladů,“ dodává Brůna.

Může inflaci pomoci zhodnocení koruny?

Teoreticky ano. Vyšší úrok, placený z korunových úložek u ČNB, může nalákat zahraniční kapitál, který jinde tolik peněz za své vklady nedostane. To by se mělo odrazit na kurzu koruny – měla by posílit. Silnější koruna znamená snížení dovozních cen, a tedy i snížení inflace.

Koruna ale zatím ani přes opakované zvýšení sazeb moc neposílila. Zahraniční investoři se totiž na pozadí pandemické situace do investic moc nehrnou. A česká koruna nepatří ke světovým měnám, nýbrž je to měna země, která patří mezi posttransformační státy, na něž se investoři dívají s vyšší obezřetností.

Zvýší sazby i Evropská centrální banka?

Členské země eurozóny jsou zasaženy stejným růstem cen vstupů i rostoucí poptávkou jako Česko. ECB ovšem sazby nezvyšuje. „ECB je v těžké situaci. Celé jižní křídlo se potýká s velmi vysokou zadlužeností, zejména veřejného sektoru. Každé zvýšení sazeb ECB se promítá do vyšších nákladů financování veřejných institucí, a tím ohrožuje solventnost těchto ekonomik. Takže ECB nyní nemůže poslat ekonomiky do kolen nějakým rychlejším zvyšováním úrokových sazeb,“ říká Karel Brůna z VŠE.

Může někdo rozhodování ČNB ovlivňovat?

Zvýšení sazeb ČNB o 0,75 bodu k 1. říjnu ostře kritizoval premiér Andrej Babiš i ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO). ČNB tím podle nich podkopává ekonomice nohy.

ČNB je však naprosto nezávislá instituce. Její postavení je dáno Ústavou České republiky a zákonem o ČNB. Do výkonu jejích kompetencí nesmí nikdo zasahovat. Jedině že by změnil dotyčné zákony. Rozhodnutí o úpravě sazeb je výsledkem hlasování sedmi členů Bankovní rady ČNB. Každý se rozhoduje sám za sebe na základě svého názoru na vývoj faktorů, které ovlivňují inflaci.