Hypotéky dále zdražují, banky nestíhají. Po čem Češi dychtí a jak se to projeví na cenách nemovitostí?

PRAHA Chuť Čechů nakupovat nemovitosti nepolevuje. Realitní kanceláře hlásí enormní poptávku po chatách a chalupách. Na jeden inzerát podle nich reaguje i více než sto zájemců. Jenže nejde jen o rekreační objekty. „Zájem je o všechny typy nemovitostí. Táhne ho obava klientů z toho, co bude. Nahromaděné úspory, které lidé mají, chtějí investovat. A je skoro jedno kde,“ říká Petr Morcinek, majitel M&M Reality Holdingu.

Pokud vlastní částka na koupi nemovitosti nestačí, zamíří kupující pro hypotéku. Ze statistik Fincentrum Hypoindexu vyplývá, že v dubnu banky sjednaly úvěry na bydlení za více než 39 miliard korun. To je sice méně než v březnu, tehdy to bylo rekordních 44,7 miliardy, i tak je ale duben druhým nejúspěšnějším měsícem v historii indexu, tedy od roku 2003.



A to i přes to, že došlo ke zvýšení průměrné úrokové sazby, která se přiblížila ke dvěma procentům. „Zatímco pod rekordní březnovou poptávku se kromě stále velmi dobrých podmínek podepsalo i ohlašované zdražování úvěrů, kdy se řada lidí snažila stihnout co nejnižší sazby i za cenu určitého kompromisu, v dubnu tento efekt opadl,“ říká Marek Kříž, spoluzakladatel finančního tržiště Zaloto.

Na vině dle něho může být jednak enormní nedostatek nabídky nemovitostí, ale také jejich výrazné zdražování napříč republikou. Z dat Hypoteční banky vyplývá, že se cena nemovitostí v 1. čtvrtletí letošního roku zvýšila vůbec nejvíc za posledních deset let. V průměru šlo u bytů meziročně o více než 13 procent, u rodinných domů to bylo přes deset procent.

Banky jsou i přes neustálé zdražování nemovitostí zavaleny žádostmi o hypotéky. Kdo ale zamířil pro úvěr v dubnu, oproti předchozímu měsíci již pořídil dráž.

„V dubnu byly poskytnuty hypotéky s průměrnou sazbou 1,98 procenta. Banky i nadále tyto sazby zvyšují, takže lze předpokládat, že rostoucí trend bude pokračovat,“ tvrdí Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Hypoteční analytik Jiří Sýkora předpokládá, že již během května se průměrná úroková sazba dostane přes dvě procenta. Dubnová čísla jsou částečně zkreslená tím, že banky jsou zahlcené a nestíhají uzavírat smlouvy, které byly předjednané ještě s nižšími sazbami. Již během dubna většina bank ale nabídkové sazby zvedla až k 2,5 procenta.

V průměru si v dubnu vzali klienti hypoteční úvěr ve výši 3 155 581 Kč, což je o více než padesát tisíc nad březnovou hodnotou. „Podle vývoje cen nemovitostí to nevypadá ani na výrazné zpomalení, natož na obrat. Tato situace je jednoznačně způsobena výrazným převisem poptávky po nemovitostech nad nabídkou, která je limitovaná nedostatečnou výstavbou nových nemovitostí na území České republiky,“ říká Jiří Sýkora.

Domy a byty zatím zlevňovat nebudou

Očekávané zvyšování hypotečních sazeb sice může částečně zmírnit poptávku po nemovitostech, jejich nabídka se ale v dohledné době zřejmě nerozšíří. A tak se s výraznějším zlevňováním nemovitostí počítat nedá.

Žadatelé o úvěr se musí připravit na to, že sazby porostou. Pravdou je, že část z nich se podle toho již zařídila. Na trhu mezi bankami panuje ostrá konkurence, což brání výraznému zvyšování sazeb. Bankám se ale prodražují zdroje financování hypoték na mezibankovním trhu a zvyšovat sazby se letos chystá i ČNB.

„Jak velké ochlazení hypotečního trhu přijde, ale ukážou až nadcházející měsíce,“ tvrdí Jiří Sýkora. Marek Kříž z finančního tržiště Zaloto se domnívá, že objem poskytnutých hypoték bude ještě tak měsíc srovnatelný, zhruba za dva tři měsíce ale začnou banky pociťovat pokles zájmu. „Pokud úrokové sazby skutečně letos porostou až ke třem procentům, může to znamenat výrazné ochlazení poptávky a celkový roční objem hypoték může být nakonec i o dvacet procent níže než loni,“ nevylučuje Marek Kříž.

Zaznívají ale i méně pesimistické názory, totiž že i letos může padnout nový hypoteční rekord. K tomu do konce roku stačí sjednat hypotéky za 115,3 miliardy korun, což je zhruba 14,5 miliardy měsíčně. „To by pro banky nemusel být problém. A pokud hypotečnímu trhu vydrží dech a banky sjednají do konce roku v průměru hypotéky za 20 miliard korun měsíčně, mohl by se objem poskytnutých hypoték za letošní rok dostat i za hranici 300 miliard korun,“ shrnuje Jiří Sýkora. Zatím historický rekord byl zaznamenán loni, kdy banky poskytly hypotéky v hodnotě přesahující 254 miliard korun.