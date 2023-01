Hypotéky brzdí nákupy levnějších bytů. Úvěr na nové bydlení je pro řadu lidí nedostupný

Vlastně nejde o překvapení. Na realitním trhu dlouhodobě platí, že čím levnější a dostupnější úvěry, tím dražší nemovitosti. Zkrátka se více lidí dostane k penězům (byť za cenu zadlužení) a může si vlastní bydlení pořídit. Platí to ale i naopak – dražší a hůře dostupné úvěry znamenají, že méně lidí na nemovitost dosáhne, poptávka klesá a s tím i ceny.

Šance koupit levněji

Ty, kteří by hypotéku splácet zvládli, odrazují vysoké úroky, které se nyní pohybují kolem šesti procent. Měsíční splátka u dvacetiletého úvěru je o 40 procent vyšší, než byla při dvouprocentním úroku ještě před dvěma lety. Na první pohled to vypadá, že lidé tak hodně přeplatí. Úroky se ale během dvaceti třiceti let splácení budou měnit.