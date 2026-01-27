Trh s dvěma miliardami lidí a emancipace od USA. Indie a EU mají historickou dohodu

Podle Módího dohoda přinese významné příležitosti pro 1,4 miliardy obyvatel Indie i miliony lidí v Evropě.
„Včera (v pondělí) byla podepsána velká dohoda mezi Evropskou unií a Indií,“ prohlásil Módí podle agentury Reuters. „Lidé po celém světě ji budou nazývat matkou všech dohod,“ dodal.
Očekává se, že Módí a šéfka Evropské komise Ursule von der Leyenová na úterním společném summitu oznámí podrobnosti dohody. K jejímu formálnímu podpisu má dojít po právním posouzení, které by mělo trvat pět až šest měsíců, a dohoda by mohla být implementována do jednoho roku, uvedl podle agentury Reuters indický vládní úředník obeznámený s detaily záležitosti.
Hodnota vzájemného obchodu mezi Indií a EU v loňském fiskálním roce, tedy za rok do konce března 2025, činila 136,5 miliardy USD (2,8 bilionu Kč).
EU před několika dny podepsala důležitou dohodu s jihoamerickým blokem Mercosur a loni uzavřela obchodní dohody s Indonésií, Mexikem a Švýcarskem. Indie ve stejném období uzavřela dohody s Británií, Novým Zélandem a Ománem.