Trh s dvěma miliardami lidí a emancipace od USA. Indie a EU mají historickou dohodu

Indie a Evropská unie dokončily dlouho očekávanou obchodní dohodu, oznámil v úterý indický premiér Naréndra Módí. Dohoda je největší, jakou kdy obě strany uzavřely, přichází po téměř dvou desetiletích přerušovaných jednání a v době, kdy se Indie i EU snaží snížit závislost na proměnlivých vztazích se Spojenými státy, připomínají agentury.

Podle Módího dohoda přinese významné příležitosti pro 1,4 miliardy obyvatel Indie i miliony lidí v Evropě.

„Včera (v pondělí) byla podepsána velká dohoda mezi Evropskou unií a Indií,“ prohlásil Módí podle agentury Reuters. „Lidé po celém světě ji budou nazývat matkou všech dohod,“ dodal.

Očekává se, že Módí a šéfka Evropské komise Ursule von der Leyenová na úterním společném summitu oznámí podrobnosti dohody. K jejímu formálnímu podpisu má dojít po právním posouzení, které by mělo trvat pět až šest měsíců, a dohoda by mohla být implementována do jednoho roku, uvedl podle agentury Reuters indický vládní úředník obeznámený s detaily záležitosti.

Hodnota vzájemného obchodu mezi Indií a EU v loňském fiskálním roce, tedy za rok do konce března 2025, činila 136,5 miliardy USD (2,8 bilionu Kč).

EU před několika dny podepsala důležitou dohodu s jihoamerickým blokem Mercosur a loni uzavřela obchodní dohody s Indonésií, Mexikem a Švýcarskem. Indie ve stejném období uzavřela dohody s Británií, Novým Zélandem a Ománem.

