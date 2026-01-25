Indie chystá nižší cla na dovoz aut z EU, těžit z toho může i Škoda

Podle zdrojů agentury Reuters indická vláda souhlasila, že okamžitě sníží cla na 40 procent u omezeného počtu automobilů z EU, jejichž cena dosahuje nejméně 15 tisíc eur (zhruba 360 tisíc Kč). Časem by se pak měla cla snížit až na deset procent. To by výrazně usnadnilo přístup na indický trh evropským automobilkám, jako jsou Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW, píše Reuters.
Indie je třetím největším automobilovým trhem na světě za Spojenými státy a Čínou. Tamní automobilový průmysl však patří mezi nejvíce chráněné. Dovoz automobilů do Indie v současnosti podléhá clům v rozsahu od 70 do 110 procent.
Podíl evropských automobilek na indickém trhu v současnosti činí necelá čtyři procenta. Indickému trhu dominují japonská automobilka Suzuki Motor a domácí výrobci Mahindra a Tata. Předpokládá se, že roční prodej automobilů v Indii se do roku 2030 zvýší na šest milionů ze současných 4,4 milionu.
Volkswagen už dříve zahájil v Indii rozsáhlou restrukturalizaci svých aktivit. Skupina v Indii prodává auta značek Volkswagen, Škoda, Audi, Porsche, Lamborghini a Bentley, ale i po více než dvou desetiletích má na indickém trhu pouze malý podíl.
O tom, že firma potřebuje v Indii růst, často mluví především generální ředitel Škody Klaus Zellmer. Česká součást německého koncernu totiž opustila Rusko a už nemá ani větší zastoupení v Číně.
Škoda Auto tento týden oznámila, že v loňském roce dodala zákazníkům v Indie zhruba 70 600 vozů. Její odbyt na indickém trhu se tak oproti předchozímu roku téměř zdvojnásobil.