Stane se z Indie globální velmoc? Pouhý růst populace nestačí, zní ze země

Analytici OSN na základě údajů z proběhlých sčítání lidu odhadují, že v Indii momentálně žije minimálně 1,425 miliardy lidí. Poprvé od roku 1950 tak z pomyslné první pozice spadla Čína. Po vzoru jiných států i Indie nyní může v dalších letech pozitivně hospodářský čerpat z nastalého demografického vývoje, jak informoval deník Deutsche Welle.

Už nyní má země jednu nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Světová banka očekává, že v roce 2023 vykáže růst okolo 6,9 procenta. Mezinárodní měnový fond pak předpokládá, že v dalších pěti letech se podaří Indii vykázat průměrný hospodářský vzestup o 6,1 procenta za rok.

„Základní hospodářské ukazatele Indie se stále posouvají dopředu. Úroveň gramotnosti roste, zlepšuje se zdravotní péče. Jsme dnes pátou největší ekonomikou na celém světě a do roku 2030 hodláme být dokonce tou třetí největší,“ uvedl pro deník DW indický profesor Srikanth Kondapalli.

Silný indický populační boom bývá z mnoha stran často považován za velký ekonomický příslib do budoucna. Má ale i své stinné stránky. Problémem mladých lidí totiž v praktické rovině bývá poměrně vysoká míra nezaměstnanosti. Ta se ve městech během loňského prosince vyšplhala až na 10,1 procenta a k rostoucím hodnotám přispělo i četné propouštění během a po odeznění pandemie nemoci covid-19. V některých částech země byla míra nezaměstnanosti dokonce téměř dvacetiprocentní.

Nezaměstnanost a vysoká míra inflace se tak momentálně řadí ke dvěma hlavním politickým problémům země. Ovlivní také nejspíš důležité volby, které se v zemi odehrají během května příštího roku a jež ovlivní další směřování této země během dalších let.

Pořád je co zlepšovat

I proto profesor Kondapalli pro deník Deutsche Welle také dodal, že ví, na co se mají indičtí politici z hlediska strategických rozhodnutí do dalších let zaměřit. „Zdokonalovat infrastrukturu, posouvat kvalitu lidských schopností a dovedností, pracovat na vylepšování pracovního prostředí,“ dodává.

Není to tak dávno, co německý týdeník Der Spiegel zveřejnil karikaturu k prvenství Indie co do nejvyššího počtu obyvatel. Tato karikatura ale na druhé straně vyvolala vlnu otázek a kritiky, za kterou stáli třeba i někteří indičtí ministři. Ti častokrát uváděli, že kresba přeplněného starého vlaku je v porovnání s čínským rychlovlakem rasistická. Přidali se k nim ale i další.

„Proč vyspělý svět nepromarní žádnou příležitost k tomu, aby dal Indii ránu pod pás a ponížil její lid? Mají totiž důvod k obavám. Čerpají ze zašlé slávy ve chvíli, kdy na ně zírá potemnělá budoucnost,“ řekl k tomu třeba jeden z indických politiků Servesh Kaushal.

Podobnost s Čínou?

Ačkoliv v Indii se mnozí na další léta díky očekávaným ekonomickým přínosům těší, ponuřejší nálada ve stejnou chvíli panuje v Číně. Ačkoliv je její ekonomika momentálně asi čtyřikrát větší, odborníci dodávají, že do roku 2050 se počet čínských občanů starších 65 let více než zdvojnásobí, což může znamenat nemalé problémy.

Indický profesor Kondapalli dodává, že hospodářský rozdíl mezi Indií a Čínou momentálně není tak velký, jak ze strany Číny často zaznívá. I on ale dodává, že pouhý růst populace není dostačující k tomu, aby mohla být do budoucna Indie považována za velmoc. „K tomu je potřeba dostatečně silný hrubý domácí produkt, vyspělé technologie nebo vojenská síla,“ dodal pro deník Deutsche Welle.