V sekci energie, kam statistici počítají i pohonné hmoty, se ceny meziměsíčně zvedly o pět procent.
Válka v Íránu a s ní spojené zdražování energií narušuje příznivý inflační vývoj. V únoru inflace klesla nejníž za deset let, když meziročně dosáhla 1,4 procenta.
„Od začátku války v Perském zálivu nafta zdražila o zhruba 15 korun, benzín o osm. V březnové inflaci není ještě započteno celé toto navýšení, takže jeho efekt uvidíme i v dubnu,“ upozornil hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.
„Ceny energií vzrostly v březnu o 5,3 procenta oproti únoru. Meziročně jsou stále nižší o 1,7 procenta, a to zejména kvůli proplácení poplatku za obnovitelné zdroje vládou,“ vysvětlil analytik investiční společnosti Uniqa Václav Franče. Domnívá se ale, že to nebude mít dlouhého trvání a jakmile začnou Češi refixovat na nové ceny plynu a elektřiny, půjdou ceny energií nahoru.
Podle hlavního analytika CitFin Miroslava Nováka má přenos vyšších cen zemního plynu do koncových cen plynu a elektřiny pro domácnosti daleko větší časové zpoždění než u pohonných hmot. „Česká republika má sice velmi omezenou přímou expozici na dodávky ropy a zemního plynu z Blízkého východu, zároveň je však téměř výhradně závislá na dovozu energetických komodit ze zahraničí.“
Naposledy pod dvěma procenty
Podle Nováka pokračující válka na Blízkém východě a vysoké ceny energetických komodit zvyšují pravděpodobnost, že letošní růst spotřebitelské inflace bude vyšší oproti výhledu ze začátku letošního roku a dostane se nad dvě procenta.
Také hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek se domnívá, že se ropný šok bude dostávat do cen pozvolna. „Meziroční inflace překročí hranici tří procent možná až na podzim. S její kulminací počítáme začátkem roku 2027 na úrovni nad čtyřmi procenty s tím, že přesné číslo bude ovlivněno vývojem cen ropy i souvisejícími problémy v globální ekonomice v nadcházejících měsících.“
