Ještě nižší inflaci zaznamenalo pouze Švédsko, kde ceny meziročně vzrostly o 0,3 procenta. Inflaci po celém světě v poslední době zvyšuje konflikt na Blízkém východě, který vedl k růstu cen pohonných hmot.
Eurostat používá pro srovnání zemí EU harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ten minulý týden oznámil, že meziroční inflace v Česku v červenci zrychlila z červnových 1,5 procenta na 1,7 procenta.
Nejvyšší inflaci v EU podle nejnovějších údajů Eurostatu vykázalo v červenci Rumunsko, kde se ceny meziročně zvýšily o 8,2 procenta. Rumunská inflace nicméně klesla z 9,2 procenta v předchozím měsíci.
Eurostat ve středu rovněž oznámil, že inflace v eurozóně v červenci vzrostla z červnových 2,8 procenta na 2,9 procenta. Potvrdil tak svůj rychlý odhad z konce července. Inflace v zemích používajících euro se již několik měsíců drží nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB).
Kvůli inflačním tlakům spojeným s konfliktem na Blízkém východě přistoupila ECB v červnu k prvnímu zvýšení úrokových sazeb za téměř tři roky. Klíčová depozitní sazba vzrostla o čtvrt procentního bodu na 2,25 procenta. V červenci pak banka podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny.