Česko má druhou nejnižší inflaci v EU. Lépe je na tom jen Švédsko, říká Eurostat

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  13:19aktualizováno  13:19
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v červenci zrychlil z červnových 2,9 procenta na tři procenta, oznámil statistický úřad Eurostat. V České republice se meziroční míra inflace zvýšila z 1,1 na 1,3 procenta. Česko tak mělo v červenci druhou nejnižší inflaci v EU.

Ještě nižší inflaci zaznamenalo pouze Švédsko, kde ceny meziročně vzrostly o 0,3 procenta. Inflaci po celém světě v poslední době zvyšuje konflikt na Blízkém východě, který vedl k růstu cen pohonných hmot.

Eurostat používá pro srovnání zemí EU harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Ten minulý týden oznámil, že meziroční inflace v Česku v červenci zrychlila z červnových 1,5 procenta na 1,7 procenta.

Nejvyšší inflaci v EU podle nejnovějších údajů Eurostatu vykázalo v červenci Rumunsko, kde se ceny meziročně zvýšily o 8,2 procenta. Rumunská inflace nicméně klesla z 9,2 procenta v předchozím měsíci.

Eurostat ve středu rovněž oznámil, že inflace v eurozóně v červenci vzrostla z červnových 2,8 procenta na 2,9 procenta. Potvrdil tak svůj rychlý odhad z konce července. Inflace v zemích používajících euro se již několik měsíců drží nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB).

Kvůli inflačním tlakům spojeným s konfliktem na Blízkém východě přistoupila ECB v červnu k prvnímu zvýšení úrokových sazeb za téměř tři roky. Klíčová depozitní sazba vzrostla o čtvrt procentního bodu na 2,25 procenta. V červenci pak banka podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny.

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